Ángel Di María aclara las dudas sobre su futuro: “No sé quién ha inventado que me voy… Soy feliz en la Juve”

El delantero argentino Ángel Di María salió al paso de los rumores sobre su futuro y aclaró todas las dudas al tiempo que recalcó su objetivo de llegar al Mundial Qatar 2022 en el mejor momento futbolístico posible para ayudar a su selección.

Sin rueda de prensa ni nada por el estilo, ‘El Fideo’ utilizó sus redes sociales para desmentir la información que habla de su supuesta salida de la Juventus en enero.

“No sé quién ha inventado que me voy en enero. Las declaraciones mías que han visto donde digo que me voy a retirar en Rosario Central (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aquí a Europa en el año 2007″, reza el inicio del comunicado que publicó Di María en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, indicó que el haber dicho lo de su retiro en Rosario Central “no significa” que se quiera “ir hoy”. “Tampoco me voy a ir en enero. Por favor, dejen de inventar. Soy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado”, añadió.

Las declaraciones del exdelantero del PSG sobre su regreso al fútbol argentino, fueron en el programa ‘El Juego Sagrado’, con Ezequiel Lavezzi. “Sé que es difícil, sé que hay muchas cosas, tengo la tele argentina y vivo mirando todo. Lo digo siempre, el sueño de todos lo que están en el fútbol argentino es venir para Europa, el mío, que ya estoy en Europa, es poder volver a vestir otra vez la camiseta de Central. No voy a esconder la realidad, lo dije siempre. Si tengo la posibilidad y las ganas como la tengo, me gustaría poder estar”, confesó entonces.

La temporada no va bien para la Juventus, pero Di María todavía no se ve marchando de Turín. El argentino está enfocado en el fútbol italiano y, por supuesto, en el Mundial de Qatar, al que quiere llegar al 100% para hacer historia junto a Messi y compañía.

Lea también:

– Continúan los robos en el fútbol: disparos al aire para evitar otro atraco en casa de Ángel Di María

– Jugadores sudamericanos que podrían perderse el Mundial por lesión: Argentina, Brasil y Ecuador los más afectados

– Para el olvido: Desde hace 9 años la Juventus no se quedaba fuera en fase de grupos de la Champions