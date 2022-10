Khloé Kardashian no quiere ser sólo delgada, desea ser tan musculosa como fuerte

Khloé Kardashian reconoce que en la actualidad muchas mujeres, incluso amigas cercanas, quieren ser delgadas y se conforman con sólo esto, más no ella. La ex de Tristan Thompson prefiere ser musculosa y delgada, porque le interesa ser fuerte.

“Me gusta el músculo. Conozco a algunas chicas, solo quieren ser delgadas, pero a mí me gusta ser musculosa. (Me gusta) fortalecer mi cuerpo. No solo quiero ser delgada, quiero ser realmente fuerte’, declaró.

En Instagram, la empresaria también aseveró: “Siempre estoy buscando nuevas formas de mantenerme en forma y una vez que descubrí que podía hacer un entrenamiento de cuerpo completo en solo 20 minutos, ¡me convencí! La eficiencia es clave para mí en esta vida loca y estoy obsesionada con mi nuevo Hydrow. Sin mencionar que las clases están bellamente filmadas al aire libre, en el agua, en todo el mundo, no atrapadas en un estudio, lo que me da un increíble impulso anímico desde casa”.

Según reportó Showbiz, la estrella de televisión también cree que está cosechando los frutos de su arduo trabajo en el gimnasio. Así lo expresó a la revista People: “El ejercicio va de la mano con la salud mental, y cuando me siento en el gimnasio, me siento tan realizada. Lo que le das al gimnasio, lo obtienes”. Aunque también admitió que la presión de verse ‘perfecta’ ha sido muy complicada de soportar en ciertas ocasiones.

Siempre en Instagram, Khloe se atrevió a hablar de su cuerpo de otra manera, incluso dijo que en ese momento se mostraba ante el público sin filtros, siendo simplemente ella misma: “Hola chicos, soy yo y mi cuerpo sin retocar ni filtrar. La foto que se publicó esta semana es hermosa”.

“Pero como alguien que ha luchado con su imagen corporal toda su vida , cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo tal como es después de trabajar tan duro para llegar a este punto, y luego la comparte con el mundo, debes tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién seas. En verdad, la presión, el ridículo constante y el juicio durante toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de los demás sobre cómo debería, lucir ha sido demasiado que soportar”.

