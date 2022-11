Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, recibe críticas tras hablar de las supuestas infidelidades de su esposo: “Perdió la dignidad”

María del Refugio Abarca, la viuda de Vicente Fernández, habló sobre las supuestas infidelidades del cantante mexicano que falleció en diciembre del año 2021. La mujer se expresó sobre esta situación ante la prensa y causó reacciones en las redes sociales.

“A Don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas. Siempre lo dije, era de las puertas del rancho para acá era mi marido, aunque me critican, me criticaron, no me interesa… Porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él. Él era muy él, él sabía dónde estaba yo, qué lugar tenía yo y tal lo supo que nunca se fue”, fue lo que dijo ‘Doña Cuquita’ ante las cámaras con micrófono en mano.

Este comentario de la viuda de Vicente Fernández no pasó desapercibido y en las redes sociales recibió algunas críticas por sus palabras:

“Aquí el dinero siempre hablo por ella, perdió la dignidad por siempre”, “Pobrecita la señora, todo por la comodidad, perdió la dignidad”, “Carente de amor propio”, “Eso es no tener dignidad, no tiene otro nombre” y “Falta de dignidad total” son parte de los comentarios que le dejaron a la viuda de Vicente Fernández tras sus declaraciones.

Durante el funeral de Vicente Fernández, Doña Cuquita fue una de las caras más visibles en medio de la tristeza que inundaba a la familia por la partida de ‘El Charro de Huentitán’. En unas de las declaraciones que dio la viuda desde el lugar donde realizaron la despedida del cantante ella agradeció a todas las personas que mantuvieron a su esposo en sus oraciones, esperando una pronta mejoría.

“A todas las personas que nos están viendo, que pidieron y mandaron bendiciones, mandaron a hacer misas y rezaron, a todas todas esas personas yo les mando la bendición con todo mi corazón. Les doy las gracias y que Dios los cuide a todos”, expresó la mexicana.

