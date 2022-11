Los seguidores de Francisca le dicen que ya es momento de cortarle el pelo al pequeño Gennaro

Los seguidores de Francisca le dejaron una serie de comentarios en referencia al cabello de su hijo Gennaro en la publicación donde la presentadora de ‘Despierta América’ mostró los disfraces de Halloween que lucieron ella, su esposo Francesco Zampogna y el pequeño Gennaro.

El niño de un año se disfrazó de astronauta, al igual que su padre, mientras que la dominicana fue una alien, toda vestida de verde. Los disfraces de la familia Zampogna se llevaron muchos de los mensajes de los usuarios de las redes sociales, pero varios de ellos no dejaron pasar el momento para indicarle a la dominicana que, a su juicio, ya debe cortarle el pelo a Gennaro.

Estos son algunos de los comentarios que hacen referencia a eso que le dejaron a la dominicana: “Fran, está muy lindo, pero mi opinión es que debe recortarle un poquito el pelo para darle forma”, “Que bello, lastima que con el cabello tan largo no se le ve la cara al niño”, “Ya las greñas se están pasando, chequea plis”, “Ese niño necesita un recorte”, “Está muy lindo Gennaro, pero ya demasiado cabello”, “Ay no Fran, recorta a ese niño ya” y “Hay que hacerle un recorte de pelo” le dijeron a la presentadora y actriz al respecto.

Hace algunas semanas Francisca le preguntó a sus seguidores si debía o no cortarle el pelo. “Qué se lo corte… Es lo que me están diciendo muchos, por diferentes razones que están en los comentarios del último video que subí con él, razones que me ponen los ojos así. ¿Qué piensan por aquí?¿No creen que sería pecado cortar esos ricitos lindos?”, le dijo a sus fanáticos en esa red social.

“Puedes cortárselos un poco, igual le volverán a crecer y aún más hermosos”, Dejaselo así es tu bebé y se ve bello Dios lo bendiga”, “Pecado es meterse en lo que no le importa… déjale su pelo así que está hermoso…”, “Bello con sus rizos y la decisión de corta el cabello es solo de ustedes sus papás” y “Esos ricitos son lo más hermosooo!”, le dijeron en ese momento.

Sigue leyendo: Francisca se dobló el pie y cayó al piso mientras bailaba tango con Raúl González en ‘Despierta América’

Francisca sale corriendo del miedo en una casa del terror: “No entendía cómo la gente se asusta en sitios como estos”

Francisca envía poderoso mensaje a sus seguidores luciendo un cautivador atuendo verde