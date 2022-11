Jesús Castro, estrella de “Diario de un gigoló” de Telemundo, asegura que no fue fácil darle vida a Emanuel

“Diario de un gigoló” es la nueva producción con la que Telemundo ha impactado a su público. Esta historia cuenta como protagonista con Jesús Castro, Adriana Barraza y Fabiola Campomanes, entre otros. Este drama llegó para quedarse y robarle además de suspiros, también el aliento a todo el que la ve, ya que cada detalle cuenta. Todo lo inesperado puede pasar en este drama ya que la verdad será revelada hasta el mismísimo final.

La serie se estrenó el pasado sábado, 12 de noviembre por Telemundo. A raíz de este gran estreno conversamos con Jesús Castro quien nos reveló que él no tiene nada en común con su personaje.

¿Jesús en lo personal tu personaje en Diario de un Gigoló es una víctima de principio a fin, cómo lo describirías tú?

¡Joder entras fuerte, ya! No sé si de principio a fin, porque hay un proceso… Sí es una víctima en cuanto a que le han faltado muchas cosas, es una víctima de la sociedad más que de nadie, pero bueno, me gusta que tengas esta percepción y punto de vista sobre Emanuel.

Todo es importante en esta serie, hasta el más mínimo detalle cuenta y no le permite al espectador perderse un capítulo… ¿cómo fue para ti ser parte de esta producción?

Darle vida a Emmanuel ha sido uno de los mejores regalos que me ha dado mi carrera, por toda la gente que he conocido, no sólo artístico sino también el equipo técnico. Mi trabajo aveces me da cosas increíbles, te quita otras y yo agradecido siempre.

¿Emanuel amaba a Anna, pero se enamoró de Julia, esa ha sido mi impresión, tengo o no tengo razón?

Yo creo que la palabra amar es un término bastante relativo, creo que sí quería a Ana, pero no sentía ese amor de ´voy a dejarlo todo por Ana´, ni mucho menos. Había mucha empatía, se cuidaban y se querían pero no había amor.

¡El vivió uno de los peores finales, será que Emanuel puede seguir amando a Julia o esta historia ya se acabó!

No lo sé la verdad. No lo sé, dicen que el amor todo lo puede y también dicen que la cabeza tiene que pensar y tiene que apoderarse del corazón. Vamos a dejarlo a que el espectador saque sus propias conclusiones a ver qué piensan.

Me gusta mucho cómo tu personaje habla mucho a través de los ojos, aún cuando sea tu cuerpo el que se roba las miradas de las fans. ¿Cómo fue meterte en la piel de un gigoló?

Primero muchas gracias y lo segundo, meterme en la piel de un gigoló es un poco despojarte de todo prejuicio e inseguridad que tengas y abrirte un canal tanto físico como emocionalmente, mentalmente. No ha sido nada fácil, porque yo… Jesús Castro no es muy Emmanuel en el sentido chicas y que le guste gustar a todas. Jesús es un poco más raro, por eso no fue muy fácil, pero bueno al final trabajas el personaje en conjunto con la historia y no es difícil entrar tampoco.

¿En qué nuevo proyecto te veremos pronto?

Pues no lo sé, pero espero que pronto me encuentres hasta en la sopa. No, la verdad, ahora estoy en España, tengo un par de cosas que tengo que terminar de marcas y después de Navidad decidiré en base a lo que haya decidiré cuál será el siguiente reto.

