Jack Daniel’s demanda a empresa que hizo un juguete con la forma de su botella

La Corte Suprema anunció que aceptó escuchar una disputa sobre un juguete para perros que no fue de agrade al fabricante de whisky Jack Daniel’s. Y es que el juguete tiene la forma y apariencia de su ya famosa botella.

Jack Daniel’s había presentado una demanda por un juguete para perros chirriante que es una parodia de la botella característica del famoso whisky. La compañía de licor había pedido a los jueces que escucharan su caso contra el fabricante del juguete de plástico VIP Products, petición que ya fue aceptada.

El caso no se discutirá sino hasta principios de 2023, y se espera que se dé una decisión antes de que la corte se vaya a su receso de verano, según se informó en CBS News.

El juguete que molestó a Jack Daniel’s tiene una forma cuadrada que simula su botella de whisky, así como una etiqueta en blanco y negro y el licor de color ámbar.

Asimismo, en la parte donde la botella original tiene las palabras “Old No. 7 brand” y “Tennessee Sour Mash Whiskey”, el juguete tiene la frase: “The Old No. 2 on Your Tennessee Carpet” (El viejo número 2 en tu alfombra de Tennessee), que es una broma haciendo referencia a que los perros hacen sus necesidades en las alfombras de las casas.

El juguete se vende al por menor entre $13 y $20 dólares y el empaque dice en letra pequeña: “Este producto no está afiliado a Jack Daniel Distillery”.

Por su parte, el fabricante del juguete dijo, a través de sus abogados, que Jack Daniel’s no entiende que el juguete es una broma. “Es irónico que el principal destilador de whisky de Estados Unidos carezca de sentido del humor”, escribieron al tribunal superior los abogados del fabricante.

Los abogados dijeron a los jueces que Jack Daniel’s ha librado una guerra contra la compañía por solo por tener la temeridad de producir una parodia llena de juegos de palabras de su botella.

Por otro lado, Lisa Blatt, abogada principal de Jack Daniel’s, dijo: “Sin duda, a todo el mundo le gusta una buena broma. Pero la ‘broma’ motivada por las ganancias de VIP confunde a los consumidores al aprovecharse de la buena voluntad ganada con tanto esfuerzo de Jack Daniel’s”.

También te puede interesar:

– ICE enfrenta demanda por “táctica tramposa” para espiar a inmigrantes en Google, Facebook, Twitter y otras redes sociales

– Empleado con discapacidad demanda a Elon Musk por correrlo de Twitter al no dejarlo hacer trabajo remoto

– Exempleada afroamericana de FedEx recibió $366 millones después de demandar a la empresa por discriminación