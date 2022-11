Jennifer López ya no tiene fotos en Instagram, ¿las borró o la hackearon?

¿Jennifer López desapareció de Instagram?, sí y no. La cuenta de JLo se mantiene vigente 226 millones de seguidores están fijos en su página, sin embargo su foto de perfil aparece vacía y sólo se ve un espacio negro, mientras que el resto de sus imágenes han desaparecido, de ahí la parte afirmativa de la pregunta. Nadie sabe, por ahora, qué es lo que pasó con todas sus fotos, si es que JLo ¿las borró o la hackearon?

En la página de Instagram de Jennifer López sólo encontrarás imágenes en la sección de etiquetas, pero por lo demás, los fans se encontrarán sin reels y sin publicaciones, puedes verificarlo aquí. View this post on Instagram A post shared by ● 𝙱𝙼 𝙽𝙾𝚃𝙸𝙲𝙸𝙰𝚂 (@bmnoticiasmx)

De lo último que el público que sigue a JLo pudo disfrutar de la cantate fue del video que ésta compartió junto a su esposo Ben Affleck, luego de su debut en TikTok. Los videos en esta plataforma se mantienen intactos, pero la imagen principal también es una fotografía en negro como la de Instagram. @jlo It’s a wrap on ATLAS!!! @netflix #NuyoricanProductions @Elaine Goldsmith-Thomas ♬ original sound – JLO

Algunos creen que todo esto es parte de una estrategia publicitaria para lanzar ya sea un disco nuevo o algún producto de belleza, con los que además parece estarle yendo muy bien en el mercado, y es que para sus fans, si el resultado es lucir como ella, entonces todo está dicho, no hay nada mejor que llegar a los 50 años de vida y lucir como JLo, quien parece tener 20 años menos, cuanto menos. @jlo This is the secret sauce ✨! Go get that glow @JLo Beauty ♬ original sound – JLO

Lee más de Jennifer López aquí:

Jennifer López y Ben Affleck organizaron un encuentro benéfico en su nueva mansión

Jennifer López posa para la revista Vogue y dice estar “orgullosa de ser la señora Affleck”

Jennifer López comparte con nostalgia y orgullo un especial recuerdo que tiene junto a Marc Anthony