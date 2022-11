Adamari López celebra Thanksgiving con varios agradecimientos: “Cada momento vivido me dio un aprendizaje”

Adamari López celebró el tradicional Día de Acción de Gracias, tal como lo hacen millones de habitantes en Estados Unidos cada año. La presentadora boricua de televisión compartió en sus redes sociales su mensaje en esta fecha tan especial en la que se agradece por los motivos que cada persona desee dar gracias.

Acompañado con unas fotos junto a su hija Alaïa, López escribió: “Hoy en el día de Acción de Gracias deseo para todos bendiciones en abundancia, que sus corazones estén llenos de armonía, alegría y amor. Gracias Dios por tú infinito amor, por mi hija, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, por cada momento vivido que me dió un aprendizaje, me hizo crecer y ser más fuerte. GRACIAS”.

“Que Dios te bendiga siempre. Mujer valiente, luchadora. Todo lo que tienes es trabajado con mucho amor”, le dijo uno de sus seguidores.

“Muchas bendiciones para ti, Alaia y toda la familia, que Dios te siga manteniendo como luz para muchas mujeres”, le comentó otra persona.

En su publicación la también actriz destaca que Noviembre es un mes especial para ella y que le gusta celebrarlo. Hace un par de días Adamari López compartió un mensaje sobre su fallecida madre, quien estaría cumpliendo años.

“Happy Bday hasta el cielo mamita bella. Extraño tu interminable cariño, tus caricias y consejos. Te celebro hoy y todos los días por todo lo que me enseñaste, por todo lo lindo que dejaste en mi corazón, por tu alegría y ganas de vivir, porque con tu ejemplo me enseñaste todo lo que soy y me impulsaste a ser aún mejor. Te amo por siempre y te tengo presente todos los días de mi vida”, dijo la boricua en su publicación con dos fotos junto a su madre, Vidalina Torres.

