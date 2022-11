Adamari López envía un conmovedor mensaje a su madre: “Happy birthday hasta el cielo”

La fallecida madre de Adamari López estuvo de cumpleaños y la presentadora y actriz boricua en envió un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que expresó lo mucho que la extraña y todo lo que le enseñó.

“HappyBday hasta el cielo mamita bella. Extraño tu interminable cariño, tus caricias y consejos. Te celebro hoy y todos los días por todo lo que me enseñaste, por todo lo lindo que dejaste en mi corazón, por tu alegría y ganas de vivir, porque con tu ejemplo me enseñaste todo lo que soy y me impulsaste a ser aún mejor. Te amo por siempre y te tengo presente todos los días de mi vida”, escribió la boricua.

Este mensaje lo acompañó junto a dos fotos en las que sale en compañía de su madre, Vidalina Torres. “El amor por los seres queridos, ni la muerte lo acaba. Estoy segura que aprendemos a quererlos más. Dios la tenga en su santo reino”, dijo uno de sus seguidores.

Hace algunos días Adamari López también dedicó unas palabras a su padre, quien también falleció hace algún tiempo. “Papi te extraño y te quiero tanto… Hoy te celebro tu cumpleaños y recuerdo algunos de los momentos que pasamos juntos. Tú amor fue, es y será siempre demasiado bueno”, le dijo Adamari López en Instagram, con un video donde recopila fotos junto a él.

“Hermoso, el amor de nuestros padres es para siempre, verdadero amor”, “El amor de padre único!!!”, “El amor más bueno y puro el de un papá, y se extrañarán eternamente”, “Que siga celebrando en el cielo, bendiciones para ti y toda la familia”, le dijeron parte de sus fanáticos.

Sigue leyendo: Adamari López recibe elogios en Instagram por su manera de vestir

Siguen las críticas a Adamari López: “Qué densa esa mujer, no se ubica”

Adamari López le envía un emotivo mensaje a Chiquibaby tras su salida de Telemundo