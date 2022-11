Harry Styles ayuda a fan embarazada a hacer una revelación de género

Harry Styles ayudó a una fan embarazada a hacer una revelación de género en pleno concierto.

La estrella del pop de 28 años, encabezó un concierto en el Foro KIA en Los Ángeles el viernes y reveló a la arena con 17 mil lugares de capacidad que la futura madre Sidney, pronto dará a luz a una niña.

Hablando en vivo en el escenario en un video publicado en TikTok, dijo:

“Ella está a punto de hacer lo más difícil del mundo que se puede hacer. Estoy seguro de que estará bien. Lo más hermoso que se puede hacer en el mundo. Y va a Los Ángeles, esta es una noche de viernes que nunca olvidarás. Allá vamos. ¿Puedo, por favor, escuchar música tensa de revelación de género? ¡Sé algo que tú no sabes! Esto se llama edging. Es una niña“, dijo el cantante en el escenario.

A principios de este mes de noviembre, Harry Styles se vio obligado a retirarse de su concierto en Los Ángeles, solo unas horas antes de su presentación en el escenario debido a una enfermedad, ya que pospuso el concierto programado para la noche anterior.

Styles reveló a través de Instagram: “Hacia el final del programa del miércoles comencé a sentirme mal y he estado en cama con gripe desde entonces. He estado haciendo todo lo posible para poder cantar esta noche, pero voy a dejar al médico ahora y estoy devastado porque simplemente no es posible. Lamento que esta noticia se acerque tanto a la hora del show, pero era mi más sincera esperanza poder tocar para ustedes esta noche. Sé que varios de ustedes han planeado viajes a Los Ángeles para ver el espectáculo, y significa muchísimo para mí”.

En junio de este año, el intérprete de éxitos como ‘As It Was’ ayudó a un fanático procedente de Italia a declararse gay en su concierto en el estadio de Wembley.

El fan, de nombre Matteo, sostenía un cartel que decía: “De Ono a Wembley: ayúdame a salir”.

Durante la estadía de dos noches de Styles en Londres, la ex estrella de One Direction declaró a Matteo “oficialmente gay”, mientras levantaba una bandera del Orgullo sobre su cabeza.

“Felicidades Matteo, eres un hombre libre”, dijo el cantante.

