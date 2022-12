Shakira no es una diva, como dizque dice Piqué; Gale, una joven artista, revela el consejo que le dio la cantante de “Monotonía”

Hace seis años, con sólo 24 años, Gale se mudó de Puerto Rico a Miami para lanzar su carrera como cantante, y después de años componiendo para grandes artistas como Shakira, Juanes o Christina Aguilera, con quien compuso “Santo”. Ahora la boricua está decidida a conseguir su meta y sorprende con su tercer sencillo, “D-Pic”, una canción que dice lo que según ella muchos han pensado con unas letras que no son explícitas pero que lo dejan claro:

“Y tal vez todas las demás no digan nada, pero sorry no estoy tan desesperada… No quiero una foto de tu… Guárdate eso y vete pa’ la…”.

“No podrás creer todas las historias de mis amigas. Tengo una amiga que vive en Nueva York que una vez estaba en el subway y de momento, alguien, algún chico por ‘airdrop’ empezó a enviar eso y es una locura”.

“Yo sentí un poco de miedo cuando iba a escribir esta canción porque decía ‘¡ay, pero será un poco como qué fuerte la temática!, ¿no? Ahí es cuando yo siento ese miedito, ahí es que yo digo ‘ok, lo tengo que decir”’.

¿Con qué artistas has colaborado como compositora?

He colaborado con artistas increíbles, maravillosos, que admiro y que me inspiran como Juanes, Anitta, Shakira, Christina Aguilera.

Imagino que habrás aprendido de ellos, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?

Sí, de los artistas he aprendido muchas cosas, pero algo que me llevo recientemente fue de Shakira, que me dijo: “Sigue tu intuición, todo el mundo te va a decir algo, todo el mundo va a tener una opinión, pero siempre como que uno siente. Así que sigue tu intuición, así sea con un mix, cómo se escucha una canción”; y me fascina ese consejo.

¿Qué ha sido lo más difícil hasta ahora de esta carrera?

Estoy enfocada, sé lo que quiero y sé que tengo que trabajar muy duro para eso y es lo que he estado haciendo desde siempre, pero dejar a mi familia eso sí, porque yo soy muy apegada con mi familia, con mis abuelitas, con mis padres; entonces creo que eso es algo difícil, pero yo creo que en esta vida nada se logra sin esa dosis de sacrificio, entonces pues mi bendición es que ellos me apoyan.

