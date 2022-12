Café y arroz podrían no estar disponibles en 30 años, dice ex chef de la Casa Blanca

En un futuro no muy lejano, podrían no estar disponibles algunos alimentos básicos y otros que se encuentran entre los favoritos de los estadounidenses, según Sam Kass, quien fue el jefe de cocina durante el mandato de la Casa Blanca de la administración Obama y asesor principal de la iniciativa “Let’s Move” de la ex primera dama.

De acuerdo con Kass, entre los alimentos que pueden volverse bastante escasos o no estén disponibles para la mayoría de las personas se encuentran el arroz, el café, el chocolate, el vino y los mariscos.

Kass, quien recientemente dirigió un evento de una marca de alimentos, discutió el futuro de la comida y le contó a People sobre los alimentos que estan bajo amenaza.

“Varios alimentos que apreciamos mucho y que en gran medida damos por sentados están bajo una amenaza real”, señaló Kass.

“Estamos en camino de que muchos de ellos se vuelvan bastante escasos, algunos realmente no estén disponibles para la mayoría de las personas y otros simplemente aumenten significativamente en costo”, afirmó el ex asesor principal de políticas de nutrición.

Kass sirvió una “Cena de $500” la semana pasada en un evento en la ciudad de Nueva York. La comida patrocinada por una marca de alimentos costó $72 dólares por persona preparar hoy, en 30 años costaría $566 dólares.

Sam Kass explicó que el suministro mundial de café está amenazado debido a problemas de cambio climático cada vez más graves.

El pronóstico puede ser un duro golpe para quienes necesitan iniciar su día con una taza de café. El café es una de las bebidas más populares entre los estadounidenses. Más de la mitad de los estadounidenses (66%) beben café todos los días, el bebedor promedio consume poco más de 3 tazas por día, según datos de la Asociación Nacional del Café.

Un estudio publicado a principios de 2022 en la revista Plos One señala que el café demostró ser muy vulnerable al cambio climático con impactos negativos que dominan en todas las regiones productoras, principalmente debido al aumento de las temperaturas.

No todo está perdido, el estudio indica que la adaptación al cambio climático será necesaria en la mayoría de las principales regiones productoras. Las medidas de adaptación pueden incluir opciones de manejo específicas del sitio, como el uso de variedades más resistentes a las temperaturas más altas o sequías, en el caso del café, el reemplazo de café arábica por café robusta en ciertas regiones.

Kass considera que el futuro debe ser que sea normal que los alimentos se cultiven de manera regenerativa. “Mi esperanza es… que en 20, 30, 40 años, lo que decimos que es convencional será regenerativo”, dice el asesor en nutrición.

