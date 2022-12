Todos están hablando de la discusión entre Andrea Meza y Adamari López, aquí te contamos qué pasó

Todo empezó cuando en Hoy Día hablaron sobre los fuertes rumores que rondan a Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía Marti. En la mesa la discusión se puso buena cuando Andrea Meza aseguró que para ella la del problema no era Clara, que al final el que cometió un error es Piqué. El argumento no le sonó del todo bien a Adamari López, quien de inmediato dijo, ¡no señor!

Las palabras de Andrea fueron las siguentes: “Yo sinceramente pienso que Clara Chía no tiene la culpa de nada”. A lo que Adamari atajó diciendo: “¿Cómo que Clara Chía no es culpable de nada?”. Para Andrea, Piqué es el mayor responsable puesto que él sostenía una relación con Shakira, sin embargo para Adamari, quien no disculpa las acciones de Piqué, sí considera que Clara Chía no es ninguna inocente en todo este drama.

“Ella sabía que estaba metida dentro de una relación”, dijo Adamari de entrada en contra de Clara. “Se pudo haber esperado, o no haber aceptado salir con él”, recalcó la puertorriqueña, ya que como bien dice Ada, ella sabía que Piqué tenía una relación de 12 años con Shakira y dos hijos con ésta.

Andrea insistió en hacer sentir su punto, retomando la responsabilidad de Gerard Piqué: “No, ¿quién fue el que rompió la relación? Aquí estamos diciéndole al hombre ‘no, tú estás bien, tú tranquilo, si a ti te coquetean pues ni modo'”. Y Adamari como era de esperarse tampoco se sintió cómoda con este argumento y regreso al ataque diciendo:

“Yo no estoy diciendo que él está bien”, y es que la intención de Adamari en sus palabras es dejar ver que ambos obraron mal, por esto volvió sobre su mensaje sobre el papel que jugó Clara Chía en todo este rompimiento: “O sea una mujer que entra en una relación sabiendo que tiene una relación con otro hombre no, no es una robamaridos pero está mal. Es una mujer que no tiene principios tampoco“.

