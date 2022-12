Adamari López presume la mejor de sus curvas en la nueva versión de “Hoy Día” de Telemundo

Adamari López sigue siendo una de las conductoras más queridas de las pantallas de Telemundo, y es además dueña de una de las sonrisas más contagiosas de la pantalla chica. Sus fans están felices de que ella siga siendo una constante en el matutino de la cadena hispana, “Hoy Día”. Pero otro detalle que su público admirador aplaude de la puertorriqueña es el nuevo vestuario con el que ha estrenado esta nueva etapa del matinal.

Sin embargo, muchos concordamos en que dos de los vestidos más espectaculares que la puertorriqueña ha lucido en televisión son dos que mostraremos a continuación, uno es en color turquesa con rojo y el siguiente es en rosado con rojo, un vestido totalmente bicolor. Ambos vestidos los lució en la temporada pasada del matinal, el cual se estrenó después de la salida de Rashel Díaz y Héctor Sandarti.

Adamari López. / Foto de Telemundo

En la época actual, y en el más reciente cambio, Adamari López sorprende a su público con un vestuario serio, nada casual, pero siempre elegante. Los zapatos para cada uno de estos conjuntos es tan exquisito como su sonrisa misma, la cual al día de hoy sigue siendo su curva más valiosa. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

A continuación te mostramos tres de los conjuntos más espectaculares de la semana y te contamos además, que el favorito del público está entre el rosado y el fucsia, aunque también hay muchos que consideran que los tres looks le sientan de maravilla. Pero ojo, mantenemos que lo mejor de cada uno de éstos es la sonrisa de felicidad con la que los acompaña, siendo la del vestido rosa la favorita de muchos.

Otro detalle, también encantador es cómo lleva el cabello con cada vestido. En las imágenes la podemos ver con un moño, hondas y el cabello lacio, las tres opciones, sin duda la favorecen completamente.

Otros looks de la semana que tampoco pasan desapercibidos son los de Chiky Bombom, ex participante de Top Chef VIP, que desde que triunfara en las redes sociales, se ha ganado un lugar en el corazón del público hispano. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

