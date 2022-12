Alicia Machado participará en ‘La Casa de los Famosos 3’ y revelan el rol que cumplirá

La ganadora de ‘La Casa de los Famosos‘ en su primera temporada, Alicia Machado ha logrado tener una destacada participación desde el momento en el que Telemundo tomó la determinación de realizar este reality show, hecho que los hizo incluirla en el panel de expertos durante su segunda.

A través de la cuenta de Telemundo Realities que tienen en Instagram han estado revelando algunos de los que integraran la extensa lista de participantes que habrá en su tercera edición, algunos de ellos son: Aylín Mujica, Paty Navidad y Arturo Carmona.

Sin embargo, ahora la historia da un giro completamente inesperado para la audiencia, debido a que la Miss Universo 1996 volverá a formar parte del panel de expertos que integraran esta nueva temporada que vendrá cargada de sorpresas desde el próximo martes 17 de enero.

A su vez, las expresiones sobre el anuncio pareció no agradarle a la gran mayoría de los internautas donde fue colgada la noticia. Además, varios de ellos se tomaron algunos segundos para decir que ni siquiera debería existir esa parte del programa, debido a que es la audiencia la que que se encarga de elegir a las personas eliminadas.

El pasado 22 de noviembre Telemundo dio a conocer que Héctor Sandarti y Jimena Gállego volverán a ser los conductores de este espacio por los próximos tres meses, mientras se define al ganador de una gran suma de dinero en efectivo.

“Otra vez no”, “No, ella no es parcial”, “Excelente”, “Otra vez? No”, “Feliz de tener a Alicia, es la mejor”, “La mejor especialista”, “No like”, “Ella será una de las primeras eliminadas”, “El año pasado solo apoyaba a los que tenían más apoyo en las redes sociales”, “No debería haber panel de expertos porque destruyen la imagen de unos participantes por defender a su preferido”, “Esa vendrá con veneno para todo el mundo”, “Las opiniones no son imparciales, destruye reputaciones”, “Ay no, qué aburrido”, “Qué pereza otra vez Alicia y su prepotencia”, “No más expertos”, “De nuevo, qué pereza”, fueron algunos comentarios que se registraron.

