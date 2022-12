Jomari Goyso confiesa que vendió su penthouse, y que mientras construye su casa vive en un hotel

Jomari Goyso, quien conducirá junto con Alejandra Espinoza, Lili Estefan y demás el especial de Univision para dar la bienvenida al Año Nuevo 2023, confiesa que vendió su penthouse hace ocho meses y ha estado viviendo en un hotel mientras que construye una su nueva casa, la cual, según él, será toda una “burbuja”.

¿Cuáles son tus planes o metas para el 2023?

Yo no soy de los que dicen los planes en alto, porque pienso que la gente conspira para que no se cumplan; pero bueno, estoy viviendo en un hotel desde hace ocho meses, espero ya vivir en una casa, eso ojalá que pase.

Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué estás en un hotel?

En mitad de la pandemia, me ofrecieron un dinero por donde vivía y lo vendí y me fui a vivir a un hotel. “Señal de Dios”, dije.

Aunque no quiere contar mucho, el estilista y experto en belleza sí confiesa que la está construyendo. “Tengo la casa, lo que pasa es que la estoy haciendo. Puede ser que sea la casa de mis sueños, pero hasta que no esté en ella no te puedo decir”, dice de forma escueta.

¿Pero cómo? ¿La estás construyendo, cómo es?

No sé, no sé todavía porque no sé si va a pasar o no, por cosas de permisos y cosas, que no es una cosa tan fácil, pero me encantaría que el 2023 finalmente poder decir: ¡esta es mi casa!

¿Podrías decirnos un requisito que tiene que tener tu casa?

Un requisito que tiene que tener y que no tenía la de antes… yo lo que pasa es que vivía en un ático, en un penthouse feliz de la vida, pero quería más privacidad, quería más vivir en una “burbuja”, y creo que ese es el reto de mi próxima casa, que sea una “burbuja”…

“¿Qué es para mí una ‘burbuja’? Que tenga patio, que yo pueda hacer mi mundo, independiente de nada y pueda venir mi familia y todo y estemos en una “burbuja””.

Lee más de Jomari Goyso aquí:

Jomari Goyso entra al clóset de Carolina Sandoval y “La Venenosa” admite que no escucha a nadie

Jomari Goyso y Carolina Sandoval se sinceran, pelean y la cosa se puso dura en este podcast tan íntimo y sincero

Francisca valiente se corta el cabello en ‘Despierta América’ y explica por qué ha sido su pesadilla