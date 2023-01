NYC Winter Outing 2023: Comienzan las ofertas en hoteles, restaurantes y teatros de Nueva York

NYC & Company, la organización oficial de promoción de destinos y la oficina de convenciones y visitantes de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, anunció que las reservaciones de apertura del programa Excursión de Invierno 2023 (NYC Winter Outing 2023) comenzarán este 10 de enero.

El programa NYC Winter Outing se desarrollará entre el 17 de enero y el 12 de febrero, y ofrecerá descuentos en experiencias de invierno en los cinco distritos, como menús a precio fijo de la NYC Restaurant Week en casi 500 restaurantes.

Además, el programa ofrecerá entradas 2×1 para 22 espectáculos de NYC Broadway Week, y entradas 2×1 en más de 40 museos, atracciones, visitas guiadas y artes escénicas para NYC Must-See Week.

El programa NYC Hotel Week, que también forma parte de la iniciativa Winter Outing, ofrece descuentos del 23% en las tarifas de más de 140 hoteles hasta el 12 de febrero.

Las reservaciones para todos los programas pueden realizarse en nycgo.com/winterouting.

While you’re here this month, take advantage of NYC Winter Outing – a flurry of seasonal offers on dining, attractions, and Broadway shows. Find it all with @nycgo ⭐️



Participating #TimesSquare hotels include:

🏨 @thechatwalny

🏨 @crowneplazanyc

🏨 @HamptonTimesSqC pic.twitter.com/cfD0Rrx7b0 — Times Square (@TimesSquareNYC) January 5, 2023

“Ya sea que estés planeando una estadía, una cita nocturna o una visita a nuestra ciudad, el programa NYC Winter Outing tiene ofertas fantásticas para todos”, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

“Al probar uno de nuestros restaurantes de renombre mundial, durante la NYC Restaurant Week, ver uno de nuestros icónicos espectáculos de Broadway en el marco de la NYC Broadway Week, visitar una de las miles de atracciones únicas en la NYC Must-See Week o hospedarte en un hotel de la mejor ciudad del mundo durante la NYC Hotel Week, estás apoyando al aparato productivo que mantiene activa a nuestra ciudad”, dijo Adams.

Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company, mencionó que el programa Excursión de Invierno o NYC Winter Outing ofrece un “valor extraordinario” en una amplia gama de experiencias favoritas en los cinco distritos, lo que se traduce en ventas adicionales para restaurantes, atracciones, teatros, pequeñas empresas y hoteles durante el período más lento del invierno.

El programa de este año cuenta con la colaboración de empresas de transporte como United Airlines, como socio oficial, Amtrak, la Metropolitan Transportation Authority y NJ TRANSIT, además del patrocinador Mastercard.

NYC Restaurant Week 2023

NYC Restaurant Week ofrecerá almuerzos de dos platos y cenas de tres platos a precio fijo, por 30, 45 y 60 dólares en casi 500 restaurantes de los cinco distritos.

Los titulares de tarjetas Mastercard que se prerregistren AQUÍ recibirán un crédito de $10 dólares en su cuenta al gastar $45 o más por transacción (hasta 3 transacciones, con un total de $30 de reembolso) en los restaurantes participantes en NYC Restaurant Week.

Puedes realizar tus reservaciones, además de apreciar la lista completa de restaurantes participantes, en el siguiente enlace: nycgo.com/restaurantweek.

2×1 en el programa NYC Broadway Week

La iniciativa NYC Broadway Week ofrecerá entradas 2 por 1 en 22 espectáculos. Entre las nuevas presentaciones de este año figuran & Juliet; A Beautiful Noise, the Neil Diamond Musical; Between Riverside and Crazy, entre otros.

Los espectáculos que están de vuelta este 2023 son: Aladdin; Chicago; Funny Girl; Hadestown; Harry Potter and the Cursed Child; Leopoldstadt; MJ The Musical; Moulin Rouge! The Musical; Six the Musical; The Book of Mormon; The Lion King; The Piano Lesson, y Wicked.

Puedes hacer tus reservaciones de entradas en nycgo.com/broadwayweek.

NYC Must-See Week también con 2×1

La iniciativa NYC Must-See Week ofrecerá entradas 2 por 1 en más de 40 museos, atracciones, artes escénicas y visitas guiadas. Entre los participantes de este año se encuentran Carnegie Hall, Citi Field Tours, Jazz at Lincoln Center, Kings County Distillery, Museum of Modern Art (MoMA), New York Botanical Garden, Summit One Vanderbilt, The Metropolitan Opera y muchos más.

Las entradas pueden reservarse en nycgo.com/mustseeweek.

23% de descuento en el NYC Hotel Week

El programa NYC Hotel Week ofrece un 23% de descuento en las tarifas estándar desde ahora hasta el 12 de febrero, en más de 140 hoteles de los cinco distritos.

Entre los nuevos hoteles con la oferta para este 2023 figuran: Hard Rock Hotel New York, Le Méridien New York y Fifth Avenue.

Entre los hoteles que regresan se encuentran: The Hoxton, Williamsburg; Lotte New York Palace; The Beekman, A Thompson Hotel; The Hoxton, Williamsburg; The Langham, New York, entre otros.

Los hoteles pueden reservarse en nycgo.com/hotelweek.

El sector turístico de la ciudad de Nueva York sigue repuntando, con 56.4 millones de viajeros que visitaron los cinco distritos en 2022, un 71.4% más que en el 2021 (47.4 millones nacionales y 8.9 millones internacionales).

También lee:

· Qué productos exclusivos puedes encontrar en Starbucks Reserve del Empire State

· Los 5 lugares abandonados más cautivadores para explorar en Nueva York

· Brooklyn busca resaltar con proyectos para construir rascacielos cada vez más altos y de mayor valor