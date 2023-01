Niño de 13 años llevó pistola a escuela en Nueva York; varios adolescentes baleados esta semana

Un niño de 13 años fue detenido por la policía después de que lo atraparan con un arma en su mochila en una escuela secundaria de El Bronx ayer.

El hecho un día después de que otro niño también de 13 años fuese arrestado tras una balacera que dejó a dos adolescentes heridos frente a escuela secundaria en Queens.

Ayer la policía fue llamada a las 9:30 a.m. a la escuela “Academy for Personal Leadership and Excellence” ubicada en E. 184th St. en Fordham Heights después de que los oficiales de seguridad escolar alertaron que un alumno tenía un arma en su mochila.

El niño fue sacado de la clase y se le confiscaron un arma calibre .22 y otra pistola de imitación hallada en su bolso, dijo la policía.

Los policías llevaron al niño a la comisaría del Distrito 46 para interrogarlo. Los cargos estaban pendientes, pero no se reportaron heridos, acotó Daily News.

Horas después, anoche dos adolescentes de 14 y 16 años fueron baleados, uno de ellos en la cabeza, durante un tiroteo que se desató afuera de un juego de baloncesto en una instalación de la Liga Atlética de la Policía en El Bronx. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Lincoln, donde el menor estaba en estado crítico y mayor fue reportado en condición estable.

Los jóvenes son cada vez más protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas. En septiembre un informe de NYPD encontró que la reincidencia entre los adolescentes había aumentado drásticamente durante los últimos cinco años y el número de pistoleros y sus víctimas menores de edad se había triplicado en los últimos años.

El martes dos adolescentes fueron acuchillados en ataques grupales en Queens y Brooklyn, con apenas horas de separación. Uno de los casos sucedió detrás de Flushing High School.

A principios de enero un alumno de 14 años fue arrestado después de que lo atraparan con un arma cargada en su escuela secundaria en Queens, en el primer día de clases del año 2023, dijo la policía.

En noviembre un adolescente de 18 años fue asesinado a tiros cerca de una escuela secundaria en Queens. Horas antes ese mismo día funcionarios de una prestigiosa escuela autónoma en El Bronx (NYC) encontraron un arma dentro de la mochila de un niño de 6 años.

En octubre un alumno de 16 años fue arrestado cuando trató de pasar un arma cargada, marihuana y miles de dólares por el control de seguridad de su escuela secundaria en El Bronx.

También en octubre en una misma semana hubo al menos dos casos de violencia escolar extrema en Nueva York: un alumno de 15 años fue acuchillado y otro joven de la misma edad fue arrestado luego de un altercado cerca de una escuela en El Bronx.

Dos días antes un asistente escolar de 19 años fue fatalmente baleado al salir de clases por un adolescente que confesó el crimen en Brooklyn.