R’Bonney Gabriel confesó no haberse lavado el cabello durante 2 semanas mientras compitió en Miss Universo 2022

Ha pasado menos de una semana de que la estadounidense R’Bonney Gabriel se coronó como Miss Universo 2022 y la controversia alrededor de ella no ha terminado, ya que algunos consideran que había otras concursantes que merecían el cetro más que la nacida en Houston.

A esto, habría que agregar las declaraciones que R’Bonney Gabriel dio para la revista Insider, en donde compartió algunos de sus secretos utilizados a lo largo de la competencia y que también están dando de qué hablar.

Resulta ser que la también diseñadora de modas de 28 años aceptó que no se lavó el cabello durante 2 semanas, el tiempo que duró la fase final de Miss Universo 2022, debido a que debía procurar que algunos recursos duraran lo más que se pudiera para que ella pudiera verse como se esperaba.

“La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el pelo en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero. ¡Y todavía no lo he hecho!”, confesó en la entrevista realizada por dicho medio el pasado lunes.

La nueva Miss Universo también confesó no haberse bañado todos los días durante este lapso de tiempo, ya que al ser de piel sumamente clara decidió someterse a un tratamiento de bronceado para lograr esa imagen que la fortaleciera arriba de la pasarela y que finalmente le otorgó el título a la mujer más hermosa del mundo.

Cuestionada respecto a cómo le hizo para verse tan radiante pese a no poder hacer algunos rituales de higiene básicos, Gabriel indicó que durante muchos días renunció a usar spray u otros productos para cabello que pudieran ensuciarlo más rápido o tuvieran que ser retirados e incluso, en los primeros días del certamen optó por peinados en donde el cabello tuviera que ser recogido en su totalidad.

“Con estos métodos, para la fase final, pude soltarme el cabello; me pusieron una serie de productos que permitieron que mis rizos lucieran espectaculares y por largo tiempo, ya que cuanto más sucio esté el cabello, los rizos se verán más lindos, limpios y nítidos”, sentenció la Miss Universo.

