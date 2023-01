Incendio en rascacielos de Chicago deja 1 muerto y 8 hospitalizados

Una persona murió y otras ocho fueron trasladadas a hospitales el miércoles, dijeron las autoridades de Chicago, mientras los bomberos respondían al incendio de un edificio de apartamentos de gran altura en el lado sur de la ciudad, luchando contra las llamas que subieron 10 pisos mientras caía la nieve.

La comisionada de Bomberos de Chicago, Annette Nance-Holt, dijo que las ocho personas que fueron trasladadas a hospitales estaban estables el miércoles por la tarde. Ella dijo que un bombero tenía una lesión menor pero que estaba bien.

Sophia King, concejal del área, dijo que la persona que murió fue encontrada en el departamento donde las autoridades creen que comenzó el incendio. Las autoridades no han publicado más información sobre la persona que murió.

Un video del exterior del edificio en el vecindario de Kenwood mostró llamas de color naranja brillante en varios pisos antes de que los bomberos las controlaran. Los daños eran visibles desde el suelo, incluidas las ventanas rotas y el exterior de un edificio ennegrecido.

El Departamento de Bomberos de Chicago dijo que el incendio se informó inicialmente alrededor de las 10 am y estaba bajo control a las 12:30 pm. Nance-Holt dijo que más de 300 trabajadores del Servicio Médico de Emergencia y de Bomberos respondieron al incendio; la causa aún está bajo investigación.

Agregó que el fuego comenzó en el nivel 15 y llegó hasta el nivel 24, viajando de un piso a otro mientras los bomberos corrían para adelantarse a las llamas.

“Hicieron un trabajo sobresaliente”, dijo Nance-Holt. “Simplemente fue directamente vertical, e hicieron todo lo posible para apagar ese incendio”. CHICAGO (CBS)– One person has died and seven others have been injured in a high-rise building fire in Kenwood.

King dijo que muchos de los residentes del edificio son mayores.

“Te diré que cuando entré por primera vez, estaba horrorizada y mi corazón se hundió”, dijo. “Pero después de hablar con los líderes, los socorristas, tienen la situación bajo control”.

Barbara Joiner, una residente de 69 años, se paró afuera del edificio con otros vecinos mientras la nieve seguía cayendo. Joiner le dijo a la agencia AP que ella actúa como cuidadora de otra mujer que vive en la parte del edificio afectada por el incendio y estaba ansiosamente tratando de comunicarse con ella.

