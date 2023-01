Padre de Ronald Acuña Jr. asegura que los Bravos de Atlanta le prohibieron jugar el Clásico Mundial de Béisbol 

Ronald Acuña Jr. se encuentra inmerso en una polémica por su supuesta decisión de no jugar con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol (CMB). Sin embargo, el padre del que fue novato del año en la Major League Baseball (MLB) con los Bravos de Atlanta decidió acabar con los rumores y finalmente habló sobre el motivo por el que no jugará el torneo.

Durante una entrevista telefónica para el programa “Teledeportes” de la televisora venezolana Televen, Ronald Acuña Sr. aseguró que el motivo por el que su hijo no podrá defender a la selección de Venezuela se debe a la prohibición de los Bravos de Atlanta, quienes le dijeron que no podrá disputar un solo encuentro con el equipo a pesar de los deseos que tiene para jugar.

“Nosotros llegamos el lunes de Atlanta que estábamos en el Fan Fest un evento que hacen todos los equipos de béisbol y lo primero que le dijo el gerente fue no al Clásico y ellos no le pueden prohibir a Ronald que vaya al torneo porque él no estuvo lesionado el año pasado, Ronald se lesionó fue hace dos años”, dijo Acuña padre al citar palabras de Alex Anthopoulos, gerente general y presidente de operaciones de béisbol de los Bravos de Atlanta.

La intención de estas palabras es para acabar la ola de críticas que ha recibido su hijo en las redes sociales y que tomó un lado físico durante la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en el Estadio Universitario de Caracas; en el duelo disputado entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira el jugador fue insultado por los fanáticos y generó una pelea entre los hinchas y miembros de su familia.

Acuña, de 25 años, aseguró que su mayor deseo es jugar el Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela. Sin embargo, sostuvo que no está en su poder dicha opción tras recibir la negativa del equipo.

“Seguiremos insistiendo para que pueda jugar el torneo“, añadió el padre de Acuña.

Asimismo, el padre del que fue el Novato del Año en la MLB, agregó que desea que su hijo siga jugando con Tiburones de La Guaira en la LVBP a pesar del difícil momento que vivieron sus familiares en el segundo juego de la final.

“A la hora de darle un consejo, uno se lo da. Mi consejo es que juegue. Tu te imaginas todas esas familias que nunca lo han visto jugar aquí. No todos tenemos visa para verlo jugar en Estados Unidos. Si es por mí, que juegue”, destacó.

