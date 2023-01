Hombre interrumpe boda al enterarse que el novio era la pareja de su hija que estaba casándose con otra

En redes sociales ha generado gran alboroto un video compartido en TikTok, en el cual se puede ver el momento en que se está celebrando una boda, al aire libre, en el centro turístico El Corpus, en la zona conocida como La Chaparrosa, ubicado en el municipio El Corpus, en Honduras.

En el video se puede ver claramente cómo llega a la boda un hombre que se acerca rápidamente a los novios para tratar de impedir el enlace matrimonial… y no precisamente porque él sea el tercero en discordia.

Resulta ser que el señor descubrió que el novio de su hija, es decir su yerno, era quien estaba a punto de casarse pero con otra mujer.

“Me van a perdonar, pero aquí no hay boda”, dijo el señor. Luego se dirigió hacia el novio: “te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes. ¿Qué me vas a decir, que no ahora?, me fuiste a pedir su mano. Vengo de trabajar. Te mereces morir”.

Más adelante, en el video se puede ver al suegro continuando con su reclamación hacia el novio de su hija, asegurándoles a todos que la chica no es una mujer cualquiera, pues es ingeniera de profesión e incluso, le dice al novio que ya le llamó para contarle lo que estaba sucediendo, a lo que el novio le respondió que ya nada pues ya se había celebrado el matrimonio.

Para darle mayor dramatismo a la situación, la hija del señor llegó a la boda de su también pareja, la cual claramente se ve que está embarazada y espera un hijo del hombre que se casó con otra.

“Él es mi hombre, semejante hija de @&%”, se escucha decir a la engañada.

Como era de esperarse, el video ha generado miles de comentarios en donde la gran mayoría han aplaudido la forma de actuar del hombre al defender a capa y espada a su hija.

Te puede interesar:

* Descubre que su novio le es infiel gracias al ticket de compra de un café

* Novio invita a su exesposa a su boda y no puede evitar llorar

* Creía que su esposo sufrió accidente automovilístico por su culpa; realmente lo tuvo por infiel