Tres adolescentes mataron a otro a puñaladas por celos de una muchacha al salir de clases en Nueva York

Tres adolescentes de apenas 13, 14 y 15 años han sido acusados en la muerte a puñaladas a Nyheem Wright (17) durante una aparente pelea por una muchacha después de un día de clases en Brooklyn (NYC).

El sospechoso de 13 años supuestamente cometió el homicidio, y los otros dos fueron acusados de asalto y actividad de pandillas, dijo la policía de Nueva York.

13-year-old charged with murder in deadly Brooklyn stabbing of Nyheem Wright

Los tres jóvenes encapuchados acusados ​​se entregaron a la policía el domingo por la noche. Wright, estudiante de último año de secundaria en “K728 Liberation Diploma Plus High School”, fue asesinado frente a su hermano gemelo en un estacionamiento en Coney Island la tarde del 20 de enero.

Los nombres de los sospechosos no fueron revelados por NYPD debido a sus edades. Tampoco quedó claro si estudiaban en la misma secundaria de la víctima. El acusado de 13 años tenía al menos un arresto previo por asalto, dijeron fuentes policiales al New York Post.

El de 15 años sumaba ocho arrestos previos por asalto, robo y hurto mayor. Al momento de la muerte de Wright estaba en libertad condicional por una violación de armas ilegales, y además es sospechoso de dos tiroteos no fatales en la ciudad, dijeron las fuentes. El tercer sospechoso de 14 años había sido apresado por dos robos anteriores.

Los policías pudieron atrapar a los adolescentes siguiendo sus movimientos en cámaras de videovigilancia antes, durante y después del crimen.

Fuentes policiales dijeron que una pelea entre dos estudiantes por una muchacha el día antes provocó el crimen de Wright. Su madre, Simone Brooks, dijo que su otro hijo herido, Raheem, “se quedó con su hermano gemelo todo el tiempo”, tratando de ayudarlo y luego lo vio morir.

Esa misma tarde, un adolescente de 18 años fue apuñalado por la espalda afuera de una secundaria en el Bajo Manhattan. Los jóvenes son cada vez más protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas.

Este mes dos adolescentes fueron acuchillados en ataques grupales en Queens y Brooklyn, con apenas horas de separación. Uno de los casos sucedió detrás de Flushing High School. Al día siguiente un niño de 13 años fue arrestado tras una balacera que dejó a dos adolescentes heridos frente a una secundaria en Queens.

Esa misma semana un niño de 13 años fue detenido por la policía después de que lo atraparan con un arma en su mochila en una escuela secundaria de El Bronx. Más tarde ese día, también en ese condado, un adolescente hispano fue baleado mortalmente y otro resultó herido afuera de un juego nocturno de baloncesto.

A principios de enero otro alumno de 14 años fue arrestado después de que le decomisaran una pistola cargada en su escuela secundaria en Queens, en el primer día de clases del año 2023.