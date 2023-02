Donald Trump desmitió que durante su mandato se registraran globos espías chinos

El expresidente Donald Trump aclaró este dormingo que durante su gobierno no se registraron globos espías chinos sobrevolando territorio estadounidense, tal como ocurrió recientemente.

A través de su plataforma Truth Social, el magnate se encargó de hacer la aclaratoria mencionando también hechos que han ocurrido durante el mandato de Joe Biden.

“La situación del globo chino es una vergüenza, al igual que el espectáculo de terror de Afganistán y todo lo demás que rodea a la groseramente incompetente Administración Biden”, apuntó Trump en su red social. “Y ahora están publicando que China colocó un globo durante la administración Trump, para quitarle el ‘calor’ (la presión) a los lentos tontos de Biden”.

El republicano precisó que China tenía “demasiado respeto” por él, por lo que durante su mandato no se registraron hechos similares.

La inesperada llegada del globo espía del régimen chino ha levantado múltiples críticas desde el lado republicano. Además de Trump, el senador Marco Rubio cuestionó el manejo de la Administración Biden del globo, el cual fue derribado el sábado gracias a un misil mientras avanzaba sobre la costa de Carolina del Sur.

Los conservadores consideraron que el gobierno de Biden tardó mucho en derribar el globo, destacando que la respuesta ante el incidente fue “débil”.

Por su parte, el representante republicano de Ohio, Mike Turner, apuntó este domingo que no es la primera vez que ocurren eventos de espionaje de este tipo, y criticó al actual gobierno de no reconocer la urgencia y no elaborar un plan de respuesta adecuado.

Tras el derribo del globo, varios buques de la Marina y la Guardia Costera están en el área donde se hundió el globo para rescatar los restos. El tamaño del globo es de aproximadamente tres autobuses escolares.

Mientras tanto, la Administración Biden está buscando mayores detalles de la misión con la que el gobierno de Xi Jinping buscaba “vigilar sitios estratégicos”, entre ellos, lugares militares sensibles.

