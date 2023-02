Adamari López le estaría dando un “mal ejemplo” a su hija tras su opinión por ver a Tom Brady en boxer

El exmariscal de campo de fútbol americano Tom Brady hace pocos días encendió las redes sociales luego que compartiera una foto desde la intimidad de su habitación, al tiempo que sale sentado en una cama y en boxer sin nada más en su cuerpo, sin duda, muchas mujeres enloquecieron al ver la figura del ex de Gisele Bündchen.

Sin embargo, Adamari López en las últimas horas ha sido muy criticada por la opinión que emitió durante la transmisión del programa ‘Hoy Día‘ luego que mostraran la foto de Tom, y es que fue muy comentada, debido a que está viviendo su etapa de soltería luego de haber estado casado durante un largo tiempo.

“#AdamariLópez nos representa a todas. ¡Que levante la mano quien no se pueda resistir a #TomBrady!”, fueron las palabras que acompañaron la publicación que colgaron en la red social de la camarita.

La puertorriqueña mencionó que le parecía importante conocer la cantidad de dedos que Brady tiene en su mano derecha. Además, dijo de manera pícara: “Se ven bien esos calzones“. Por ello, algunos internautas consideraron que no sería el mejor ejemplo que le estaría ofreciendo a su hija Alaïa Costa López.

“Cuidado, a ver si la novia de Daniel lo considera falta de respeto o inapropiado”, “Sinceramente a mí no me representa, yo solamente miro un hombre en boxer y ya tengo lo mío en casa”, “No me causa ninguna gracia pero si ella se divierte así, pues bien por ella”, “Un poco ridícula para mi gusto y mal ejemplo para su hija“, “No veo nada que le esté dando mal ejemplo a su hija”, “No quiere que eso lo vea la hija y mírala a ella”, “Tanto que critica ella y mira lo que hace”, “Se ve que le hace falta sexo”, “Y luego se ofenden cuando los hombres nos ven como objetos sexuales”, “Adamari, muy mal ejemplo para tu bella hija”, “A mí no me representa de nada”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

