Cuánto te cuesta poner una franquicia de Jack in the Box

La inversión inicial requerida para abrir un restaurante franquiciado de Jack In The Box es de $1.5 millones a $3.3 millones de dólares, excluyendo el costo de adquisición de bienes raíces.

Se pide que los franquiciados cuenten con un patrimonio de $1.5 millones de dólares, de los cuales $250,000 dólares debe ser capital líquido. Es decir, que deben ser activos que puedan convertir en dinero en efectivo de manera rápida.

Esto lo pide la franquicia para constatar que tienen la capacidad financiera para hacer frente al proyecto.

Para abrir una ubicación tradicional de Jack in the Box, los nuevos franquiciados deben pagar una tarifa de franquicia inicial de $50,000 dólares por cada sucursal que pretendan desarrollar, pagadera cuando se firma el acuerdo de franquicia, según se informó en Franchise Help.

En el caso de los restaurantes Jack in the Box no tradicionales, los nuevos franquiciados deben pagar una tarifa de franquicia inicial de $25,000 dólares por sucursal.

Además de las tarifas de franquicia iniciales, es posible que se requiera que los franquiciados paguen una tarifa de desarrollo de $25,000 dólares por cada sucursal que pretendan desarrollar.

Los franquiciados de Jack in the Box también deben pagar una tarifa de regalías continua del 5% sobre las ventas brutas mensuales.

Asimismo, los franquiciados deben pagar una tarifa de regalías trimestrales por juegos y dispositivos (por ejemplo, cajeros automáticos, máquinas tragamonedas, salas de juegos, etc.) equivalente al 40% de los ingresos netos generados por estos aparatos.

Además, los franquiciados deben pagar una tarifa de mercadeo del 5% de las ventas brutas para el programa de publicidad del sistema de franquicia.

