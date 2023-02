Formas de preparar café en las que se extrae más cafeína

El café es una bebida estimulante gracias a su contenido natural de cafeína. Además, es rico en sustancias químicas vegetales, como los polifenoles, que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Revisamos la formas de preparación del café que pueden ayudar a extraer más cafeína.

La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. El consumo de cafeína puede aumentar el estado de alerta, la energía y la capacidad de concentración.

Una taza de 8 onzas de café preparado contiene alrededor de 95 mg de cafeína. Según las pautas dietéticas para los estadounidenses, el consumo moderado de café para las personas adultas sanas se estima en 400 mg de cafeína, alrededor de cuatro tazas al día. Las mujeres embarazadas deben limitar su consumo de cafeína a 200 mg al día.

Consumir altas cantidades de cafeína puede tener efectos negativos que van desde ansiedad, inquietud, insomnio y aumento del ritmo cardíaco. Sobredosis de cafeína también pueden ocasionar la muerte.

Cómo obtener más cafeína en tu taza

Puedes aumentar o disminuir el contenido de cafeína en tu taza a través de la elección del tostado de los granos, ajustando el tamaño de la molienda y la temperatura del agua.

Es un mito que los tuestes más oscuros contienen un nivel más alto de cafeína que los tuestes más claros. La Fuente de Nutrición de Harvard señala que los tuestes más ligeros tienen una concentración de cafeína ligeramente más alta.

El método de preparación por sí solo no determina la cantidad de cafeína que hay en la bebida. “Con cualquier método de preparación de café, explica Han, el objetivo es lograr un rendimiento de extracción del 18 al 22 por ciento”, dice Jiyoon Han, cofundadora de Bean & Bean Coffee Roasters, a través de Well and Good.

La temperatura del agua y el tamaño de la molienda son factores que intervienen en la extracción de cafeína. El agua caliente extrae más concentrado de café que el agua fría. El café con una molienda más fina también puede ofrecer una mayor extracción ya que más área de superficie entra en contacto con el agua.

El consumo de café se ha relacionado con efectos beneficiosos para el cuerpo y una reducción de riesgo de varias enfermedades, sobre todo si se consume con moderación y sin azúcar.

