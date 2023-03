Clásico Mundial de Béisbol: Estados Unidos buscará defender su título con un roster plagado de estrellas

En 2017 Estados Unidos alzó su primer título del Clásico Mundial de Béisbol, ahora en 2023 buscarán el “back to back” con un plantel que por primera vez reúne a sus grandes estrellas para la máxima competición de selecciones del béisbol.

Sin duda el nombre que más resalta en el roster de EE.UU. es el de Mike Trout, quien es considerado por muchos como el mejor beisbolista de las Grandes Ligas y que jugará por primera vez el Clásico Mundial, luego de ausentarse por decisión personal en 2017, aunque recientemente afirmó que se arrepintió de no ir y por eso este año no quiere perdérselo.

“En el último CMB estaba como en el borde de ir o no ir. Al final decidí no hacerlo, pero una vez que estaba viendo los juegos me arrepentí de no haberlo jugado. En esta edición estoy aquí y mi principal razón es para ganarlo”, comentó hace algunas semanas en una entrevista con MLB.

Mike Trout / Getty Images

Además de “Capitán América” como suelen apodar a Mike Trout, la novena norteamericana tiene varias piezas de peso para la ofensiva, tales como: Nolan Arenado, Paul Goldschmidt y Mookie Betts. Además de J.T Realmuto en la receptoría, quien según MLB Network es el mejor catcher para 2023 en las Grandes Ligas.

En cuanto al pitcheo el equipo estadounidense tuvo una dura baja al no poder contar con Clayton Kershaw uno de sus mejores pitchers, el cual se bajó por problemas extradeportivos.

“Esto es muy decepcionante. Intentamos que pasara de muchas maneras, de verdad trabajamos para que pudiera estar en el Clásico. No tengo nada en mi brazo. Simplemente, no se pudo“, dijo Kershaw a ESPN.

Sin embargo el repertorio americano es bastante amplio y los que están confirmados para el torneo son igualmente brazos de alto nivel, entre los que conformaran la rotación abridora están: Lance Lynn, Adam Wainwright y Nathan Eovaldi.

Sin duda el combinado de las barras y las estrellas tienen uno de los mejores roster del torneo, por lo que son amplios favoritos para llevarse su segunda corona y además de manera consecutiva, tal y como lo hizo Japón en las ediciones 2006 y 2009.

