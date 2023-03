Hombre fue baleado dos veces afuera de escuela a plena luz en Nueva York

Un hombre de 47 años recibió dos disparos en una balacera afuera de una escuela pública en Brooklyn (NYC) ayer al final de la tarde.

Según la policía de Nueva York, la víctima no identificada recibió un disparo en la espalda y otro en el brazo afuera de “PS 678 East New York Middle School of Excellence” en East New York a las 4:45 p.m. del lunes, reportó New York Post.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Brookdale en condición estable. Tres sospechosos vestidos totalmente de negro huyeron a pie después del tiroteo, informó NYPD. No está claro el motivo de la balacera ni si había actividad en la escuela en ese momento.

Man shot twice outside NYC public school https://t.co/jjisx7IBQD pic.twitter.com/adFVVHqq2I — New York Post (@nypost) March 7, 2023

En un caso similar, a mediados de febrero Candelario Córdova fue arrestado y acusado como sospechoso de matar a puñaladas al pasajero de su auto, Roque Cisneros, y dejar herida a su esposa ayer a plena luz del día cerca de una escuela secundaria en Long Island (NY).

El 14 de febrero un adolescente de 16 años y un adulto recibieron disparos poco antes del mediodía cerca de una escuela en Brooklyn (NYC).

También el mes pasado dos alumnos de 15 y 17 años y un guardia de seguridad fueron alcanzados por disparos frente a una escuela autónoma en Williamsburg a la salida de clases a media tarde. El hecho sucedió dos días después de dos incidentes de violencia escolar en Brooklyn que dejaron a adolescentes apuñalados y heridos de balas.

Igualmente principios de febrero un adolescente de 16 años resultó gravemente apuñalado en el estómago cerca de una escuela en El Bronx en una supuesta disputa con otro joven por una muchacha.

En un caso similar tres adolescentes de apenas 13, 14 y 15 años fueron acusados en la muerte a puñaladas de Nyheem Wright (17) durante una aparente pelea por una muchacha después de clases en Brooklyn el 20 de enero.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.