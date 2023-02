Adolescente gravemente apuñalado en pelea “romántica” al salir de clases en Nueva York: 2do caso en pocos días

Un adolescente de 16 años resultó gravemente apuñalado en el estómago cerca de una escuela en El Bronx en una aparente disputa con otro joven por una muchacha.

El ataque sucedió el martes alrededor de las 2:30 p.m. cuando la víctima salía de clases con su novia, dijo ayer el jefe de detectives de la policía de Nueva York, James Essig, en una conferencia de prensa.

En un caso similar, este fin de semana tres adolescentes de apenas 13, 14 y 15 años han sido acusados en la muerte a puñaladas a Nyheem Wright (17) durante una aparente pelea por una muchacha después de clases en Brooklyn, el 20 de enero.

En principio se había dicho que el herido del martes era estudiante de la famosa secundaria “Celia Cruz Bronx High School of Music”, pero la policía luego lo identificó como alumno de la adyacente “International School for Liberal Arts”. Su nombre no ha sido divulgado.

“Está en estado crítico. Así que esto no es aleatorio. Él [fue] un objetivo específico”, dijo Essig a los periodistas. “Creemos que podría ser que el perpetrador y la víctima estén peleando por la misma niña”, añadió, citado por New York Post.

Essig señaló que el atacante, que seguía prófugo ayer, supuestamente solía salir con la novia de la víctima, quien también huyó.

“Testigos que conocen a los dos individuos dicen que han estado discutiendo sobre esto durante los últimos meses”, dijo. NYPD está buscando a cinco sospechosos que huyeron a pie del lugar del apuñalamiento y revisando imágenes de cámaras de seguridad.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En lo poco que va de 2023 se han reportado varios casos graves de violencia dentro y alrededor de escuelas en NYC.

En enero un adolescente de 18 años fue apuñalado por la espalda afuera de una secundaria en el Bajo Manhattan. También en enero dos menores fueron acuchillados en ataques grupales en Queens y Brooklyn, con apenas horas de separación. Uno de los casos sucedió detrás de Flushing High School.

Además un niño de 13 años fue arrestado tras una balacera que dejó a dos adolescentes heridos frente a una secundaria en Queens. Esa misma semana otro niño de 13 años fue detenido por la policía después de que lo atraparan con un arma en su mochila en una escuela secundaria de El Bronx. Más tarde ese día, también en ese condado, un adolescente hispano fue baleado mortalmente y otro resultó herido afuera de un juego nocturno de baloncesto.

Otro alumno de 14 años fue arrestado después de que le decomisaran una pistola cargada en su escuela secundaria en Queens en el primer día de clases del año 2023.

Los jóvenes son cada vez más protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas. En septiembre un informe de NYPD encontró que la reincidencia entre los adolescentes había aumentado drásticamente durante los últimos cinco años y el número de pistoleros y sus víctimas menores de edad se había triplicado.