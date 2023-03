Clarissa Molina se da un respiro tras un reciente viaje que hizo y muestra la técnica que aplica

La conductora Clarissa Molina el pasado viernes compartió un audiovisual para que sus seguidores de la red social de la camarita disfrutaran junto a ella lo bien que la pasó haciéndose un tratamiento en su rostro luego de haber realizado recientemente un viaje.

En el video se puede apreciar cuando la dominicana va explicando el procedimiento estético al que de está sometiendo para mantener su rostro rejuvenecido, al tiempo que manifiesta que la cubierta marrón que le están aplicando es chocolate.

“Parada obligatoria luego de regresar de viaje @goldengirls_mia ✨! Adri me recibió con un drenaje facial acompañado por esta mascarilla de chocolate 🍫 para tener una piel luminosa, entre otros 5 beneficios! Lo ameeeeeeeee! #PorqueMeLoMerezco 🧖🏻‍♀️”, fue el mensaje que acompañó el video colgado en la red social de la camarita.

Los internautas aprovecharon la ocasión para dejarle varios comentarios en la publicación que están relacionados con la aplicación del chocolate. A su vez, las opiniones se tornaron un poco divididas, pues algunas mencionaron que era poco profesional la mascarilla blanca que le colocaron.

Sin embargo, todas las impresiones no fueron negativas porque varios usuarios de la aplicación explicaron que ella a sus 31 años no necesita hacerse nada en su piel, debido a que muchos piensan que se conserva muy bien.

“OMG yo traté de hacerme una mascarilla así y me dio claustrofobia. No pude”, “Qué clínica es esa donde están desperdiciando el chocolate”, “Qué gastadera de dinero”, “Yo pensé que el tratamiento era por dentro, yo me come los chocolates”, “Qué rico”, “Qué bien mi reina”, “Que falta de profesionalismo, con una mascarilla así un cliente no puede respirar bien”, “Esa niña se da una buena vida después de una jornada de trabajo”, “Amor tú no necesitas nada en mi opinión”, “Por qué desperdician el chocolate así”, “Ufffs, me encanta y lo quiero”, “Qué bien, hay que cuidarse y más los que están en el medio”, fueron algunas de las reacciones que se han registrado en el post que colgó en la red social de la camarita.

