Adolescente de Florida es condenado a cadena perpetua tras apuñalar a niña de 13 años más de 100 veces

Un adolescente de Florida fue sentenciado a cadena perpetua este viernes tras declararse culpable por apuñalar a una porrista de 13 años hasta matarla.

Aiden Fucci, de 16 años, apuñaló a su compañera de clase Tristyn Bailey más de 114 veces, para luego arrojar su cuerpo a una zona boscosa cerca de Jacksonville en 2021, recibiendo la sentencia máxima dado la naturaleza del crimen, señaló Lee Smith, juez de circuito del condado de St. Johns.

“Esto no se hizo por codicia. No se hizo como represalia, retribución o venganza. No fue un crimen pasional”, dijo Smith en declaraciones recogidas por News4Jax.com “No fue un delito que se cometió porque se sintió rechazado por ella. No lo hizo en un ataque de ira incontrolable. No había razón. No había ningún propósito”.

El juez explicó que la única razón por la que mató a la adolescente fue por satisfacer el deseo interno de sentir lo que era matar a otra persona.

Asimismo, el juez declaró que consideró la edad de Fucci cuando lo sentenció, argumentando que su cerebro no estaba completamente desarrollado al momento del crimen, indicó WFLA.

“Ella sufrió una muerte dolorosa y horrible de alguien en quien confiaba… Sus gritos probablemente fueron sofocados por sus propios pulmones sofocantes”, precisó Smith. “Hubo un mayor nivel de premeditación en este caso”.

Fucci se declaró culpable de asesinato en primer grado en febrero, y se disculpó con una carta escrita a mano, la cual leyó en la corte.

“Para la comunidad, lamento haber causado todo este dolor todos los días y lo siento y sé que mi [disculpa] no solucionará nada ni la traerá de regreso, pero espero que ayude de alguna manera”, subrayó Fucci.

La madre de Bailey, por su parte, dijo en la corte que su hija estaba “más allá de la salvación”, y describió cómo la persiguieron los pensamientos sobre los últimos momentos de la vida de su hija.

Fucci no era elegible para la pena de muerte, pues tenía 14 años al momento de matar a Bailey.

El adolescente estaba programado para ser juzgado como adulto, pero inesperadamente se declaró culpable el 6 de febrero, día en que estaba programado para que comenzara su juicio.

Con información de New York Post

Sigue leyendo:

• Fiscales en Florida divulgan imágenes de porrista de 13 años antes de ser apuñalada 114 veces

• Menor acusado de matar de 114 puñaladas a porrista en Florida será juzgado como adulto

• Matanza en supermercado de Buffalo, Nueva York: sentencian a cadena perpetua a pistolero adolescente racista