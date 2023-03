Fruit Roll-Ups insta a las personas que no coman el plástico después de video viral de TikTok

Las recetas que usan Fruit Roll-Ups están ganando popularidad. Hay una tendencia reciente de TikTok en la que se congela la golosina, una alternativa que puede ser una delicia comestible siempre que se realice de manera correcta. Algunos usuarios de las redes pueden estar confundidos sobre el manejo de la envoltura plástica casi invisible.

Una TikToker (@ hollyberry09) compartió un video en el que muestra cómo come Fruit Roll-Ups congelados y se muestra mordiendo mientras aún está enrollado.

Algunos usuarios de la red cuestionaron dónde está la envoltura de plástico. En un video de seguimiento, Berry señala que el plástico no se congela y dice “No hay plástico para mí”, aunque no aclara si quitó la envoltura de plástico o no.

Fruit Roll-Ups también respondió con un video para aclarar que no se debe intentar comer el plástico.

En el video de TikTok de Fruit Roll-Ups, una mujer se muestra un tanto desconfiada del truco para una buena golosina. Toma un paquete sellado del producto, lo abre y le da una mordida, solo para confirmar que la envoltura le impide morder bien y comer la barra.

Fruit Roll-Ups señala que hay muchas formas de consumir la golosina, una de ellas es congelada, aunque insta a los consumidores a que siempre quiten la envoltura de plástico antes de congelar o consumir el producto.

Otros videos populares previamente compartidos en TikTok muestran formas divertidas de Fruit Roll-Ups congelados. Una forma es rellenar la golosina con helado para crear una cáscara crujiente y congelada. Otros incluso han envuelto fruta congelada como las uvas.

La usuaria Trinh Carreon (@trinhdoesthings), cuya página de TikTok está dedicada a probar combinaciones de alimentos enviadas por sus fanáticos, compartió en 2021 la prueba de helado de vainilla envuelto con un Fruit Roll-Up de fresa y le resultó buena.

Por qué evitar el plástico envolvente de golosinas

La Dra. Kelly Johnson-Arbor, toxicóloga médica y directora ejecutiva interina del Centro Nacional de Intoxicaciones de la Capital, le dijo a Insider que los revestimientos de plástico, como los que se incluyen en los Fruit Roll-Ups, pueden contener sustancias químicas, como los compuestos PFAS, que están relacionados con varios problemas de salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan comparte que la investigación con seres humanos sugiere que las altas concentraciones de ciertas PFAS podrían conducir a lo siguiente:

Aumento de los niveles de colesterol

Disminución de la respuesta a las vacunas en los niños

Cambios en las enzimas del hígado

Aumento del riesgo de presión arterial alta o preeclampsia en mujeres embarazadas

Pequeñas disminuciones en el peso del recién nacido

Aumento del riesgo de cáncer de riñón o testicular

