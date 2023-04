Descubre los mejores estados para disfrutar de tu retiro en Estados Unidos en 2023

La jubilación implica una serie de preguntas importantes y una de ellas es en dónde vivir el retiro. WalletHub realizó un estudio de los mejores estados para vivir este periodo de vida y encontró que Virgina es la mejor opción.

“La jubilación puede ser el final de su carrera, pero no tiene por qué ser el final de la seguridad financiera o la satisfacción con la vida. La jubilación generalmente coincide con la edad en la que podemos recibir beneficios del Seguro Social o pensión. Sin embargo, no todos pueden jubilarse cuando quieren”, dice el reporte de WalletHub.

“De hecho, el 25% de los adultos no jubilados no han ahorrado dinero para la jubilación, aunque no necesariamente por su culpa. Además, solo el 40% de los adultos no jubilados cree que sus ahorros para la jubilación van por buen camino”, agrega el sitio especializado en finanzas.

Además de cuándo jubilarse, una buena pregunta es dónde. Si la jubilación es una gran preocupación debido a las finanzas, considere mudarse a un estado que le permita tener más dinero en su bolsillo sin requerir un cambio drástico en su estilo de vida.

Y para identificar los estados más favorables a la jubilación, WalletHub comparó los 50 estados en tres dimensiones clave: 1) Asequibilidad (40 puntos), 2) Calidad de vida (30 puntos) y 3) Atención médica (30 puntos).

El sitio evaluó esas dimensiones utilizando 47 métricas relevantes. Cada métrica se calificó en una escala de 100 puntos, con una puntuación de 100 que representa las condiciones más favorables para la jubilación.

Los mejores estados para jubilarse, según WalletHub:

Estado: (1) Virginia

Puntaje total: 57.55 puntos

Asequibilidad: 16

Calidad de vida: 11

Cuidado de la salud: 11

Estado: (2) Florida

Puntaje total: 57.43

Asequibilidad: 9

Calidad de vida: 4

Cuidado de la salud: 28

Estado: (3) Colorado

Puntaje total: 57.41

Asequibilidad: 14

Calidad de vida: 27

Cuidado de la salud: 5

Estado: (4) Wyoming

Puntaje total: 55.60

Asequibilidad: 5

Calidad de vida: 9

Cuidado de la salud: 38

Estado: (5) Delaware

Puntaje total: 55.49

Asequibilidad: 6

Calidad de vida: 33

Cuidado de la salud: 18

Estado: (6) New Hampshire

Puntaje total: 55.00

Asequibilidad: 31

Calidad de vida: 5

Cuidado de la salud: 7

Estado: (7) Dakota del Sur

Puntaje total: 53.61

Asequibilidad: 25

Calidad de vida: 30

Cuidado de la salud: 9

Estado: (8) Minnesota

Puntaje total: 53.50

Asequibilidad: 40

Calidad de vida: 2

Cuidado de la salud: 1

Estado: (9) Idaho

Puntaje total: 53.20

Asequibilidad: 15

Calidad de vida: 17

Cuidado de la salud: 31

Estado: (10) Dakota del Norte

Puntaje total: 53.03

Asequibilidad: 22

Calidad de vida: 25

Cuidado de la salud: 20

En contraparte:

Estado: (50) Kentucky

Puntaje total: 38.80

Asequibilidad: 33

Calidad de vida: 41

Cuidado de la salud: 46

Para más detalles sobre el estudio, ingrese aquí.

