Xavi: “El equipo no se siente campeón”

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández confesó que su equipo “no se siente campeón” de LaLiga, muy a pesar de la victoria 1-0 de este domingo que obtuvo frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou.

“El equipo no se siente campeó, y si lo sienten, les diremos que no lo somos. La situación es de privilegio pero no hay nada hecho. El partido de Vallecas será duro”, dijo el estratega.

Xavi también valoró el desempeño que tuvieron los jugadores en el partido de este domingo ante el Atlético de Madrid.

“Es una victoria muy importante. Era clave para el objetivo de conseguir la Liga. Hemos ganado a un señor equipo. Han tenido posibilidades, pero nosotros hemos dominado y hemos tenido para marcar el segundo gol que nos ha sabido a tranquilidad”, agregó.

Esa tranquilidad de la que Xavi habla representa los 11 puntos de diferencia que tiene el Barcelona del Real Madrid en la tabla de LaLiga, y que les sirve para continuar afianzándose en el primer puesto.

El entrenador también se refirió a las críticas que sufrió el equipo por los descalabros seguidos de las últimas fechas.

“Siempre hay críticas. Es el Barcelona. Hoy también habrán. Hicimos un partido bastante completo, aunque pudo pasar de todo”, sentenció.

