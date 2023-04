Canelo Álvarez pega fuerte al Gobierno de México: “Nunca recibí apoyo de nada, se lo robaron todo”

En la previa de su combate ante John Ryder pautado para el próximo 7 de mayo, Canelo Álvarez decidió encontrarse con medios de comunicación de México y regalar unas contundentes declaraciones.

Aprovechando su regreso para pelear en México tras varios años de ausencia, Canelo hizo comentarios sobre su actualidad deportiva pero también sobre el apoyo al deporte que supuestamente es escaso por parte del Gobierno de México.

Hablando sobre sus inicios en el boxeo, explicó que cuando era parte de la delegación de boxeo supuestamente contaban con apoyo pero recordó que en su caso nunca recibió nada y que los fondos se perdieron.

“Cuando yo iba a representar a Jalisco en las Olimpiadas Nacionales, si ganabas una medalla de oro, te iban a dar tanto dinero mensualmente, no era mucho, pero salía los camiones u otras cosas, me ayudaba, pero no llegó, nunca recibí nada, se lo robaron todo“, comentó Canelo.

Su declaración la complementó asegurando que el Gobierno ahora “no apoya al deporte”

“Se preocupan por muy pocas cosas, pero no apoyan el deporte, mucho menos del boxeo, que más gloria le ha dado al país”, añadió.

Canelo Álvarez se enfrentará este próximo 7 de mayo a John Ryder en Jalisco, Guadalajara, buscando el triunfo número 59 de su carrera boxística.

