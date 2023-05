Tres senadores proponen una medida para impedir el tráfico de los niños inmigrantes solos en la frontera

Los senadores republicanos Rick Scott, Tom Cotton y Marco Rubio presentaron el jueves un proyecto de ley con el objetivo de detener el riesgo de tráfico humano para los niños inmigrantes que llegan solos a la frontera sur de Estados Unidos.

El proyecto de ley aborda los informes recientes de niños migrantes no acompañados que son entregados a patrocinadores que no han recibido la evaluación adecuada de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), un riesgo que se reflejó recientemente en una investigación realizada por The New York Times, que mostró el incremento del arribo de niños inmigrantes sin acompañantes.

The New York Times publicó en marzo que la cifra de menores no acompañados que entraron a Estados Unidos en 2022 alcanzó los 130,000, el triple que cinco años antes.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) es el organismo encargado de garantizar que sus tutores, aquellas personas que asumen su cuidado, los mantengan y protejan de la trata o la explotación.

Pero según The New York Times, aunque el HHS comprueba el estado de todos los menores con una llamada, un mes después de que estos hayan encontrado un nuevo hogar, a lo largo de 2021 y 2022 la agencia no logró contactar con los patrocinadores de más de 85,000 niños.

El proyecto de ley republicano aspira a garantizar una “investigación exhaustiva” por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del HHS antes de que los menores sean dirigidos a su nueva casa.

En concreto, exige examinar tanto a los posibles tutores antes de que estos reciban al menor, así como a todos los mayores de 18 años que residan en ese hogar.

La iniciativa también prohíbe que el niño quede en manos de un tutor que se encuentre en Estados Unidos de forma ilegal, a menos que esa persona sea su padre o su madre u otro pariente biológico.

Los tres senadores quieren igualmente que durante el primer año las autoridades efectúen al menos 5 visitas domiciliarias no anunciadas, y requieren al DHS y al HHS que entreguen al Congreso un informe mensual.

“Todo niño merece protección. Cientos de miles de niños migrantes han entrado en el sistema de acogida del Gobierno federal y la Administración de Joe Biden no está haciendo lo suficiente para mantenerlos a salvo”, apuntó el senador Scott en un comunicado.

Para el senador Cotton, “la negativa del presidente a asegurar la frontera ha convertido la zona en un semillero de trata de personas, incluida la trata de menores”, y su proyecto de ley “garantizará” que los niños no acompañados acaben con “adultos responsables y legales”.

Los legisladores republicanos están en minoría en el Senado, y desde el pasado enero, tras las elecciones de medio mandato de noviembre, tienen el control de la Cámara de Representantes.

El anuncio de su propuesta se produce a una semana de que el 11 de mayo expire el Título 42, una normativa por la que se han efectuado expulsiones expresas por la pandemia de covid-19, y con cuyo fin se espera un aumento significativo del flujo de inmigrantes en la frontera.

Con información de EFE

