Adolescente de 16 años fue baleada en la cabeza afuera de escuela en Queens, Nueva York

Una adolescente de 16 años fue baleada en la cabeza anoche cuando estaba sentada en un auto afuera de una escuela pública en Queens (NYC).

La joven sobrevivió, pero fue ingresada en Jamaica Hospital en estado crítico. El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. del miércoles cerca 121st Avenue en la sección St. Albans, afuera de P.S. 015 Jackie Robinson, informó ABC News.

Las circunstancias que rodearon el tiroteo no están claras. La víctima no ha sido identificada y no se sabe si es alumna de esa escuela y/o vecina de esa zona.

La joven, que no tiene antecedentes penales, no parecía haber sido el objetivo previsto y aparentemente quedó atrapada en el fuego cruzado entre dos grupos enemistados, según NYPD.

La investigación está en curso. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Los jóvenes son cada vez más protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas. Muchos incidentes han sucedido dentro y alrededor de escuelas públicas, oleada que desde enero llevó al canciller escolar de la ciudad, David Banks, a calificar la situación como “estado de emergencia”.

La pandemia, el clima anti policial y la reforma penal han sido identificados como factores que han disparado el crimen en la ciudad. En septiembre un informe de NYPD encontró que la reincidencia entre los adolescentes había aumentado drásticamente durante los últimos cinco años y el número de pistoleros y sus víctimas menores de edad se había triplicado.