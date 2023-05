Ganó $16 millones en la lotería, pero tuvo un final trágico en pocos años

Para la gran mayoría de ganadores de un premio de lotería, esto es un sueño hecho realidad; sin embargo, hay quienes aseguran haber vivido una verdadera pesadilla luego de haber recibido el dinero. Eso fue lo que vivió un hombre de Pensilvania llamado William Post III, cuya vida se vio plagada de traiciones familiares, crímenes y deudas luego de haber ganado la lotería.

Post III, quien también era conocido como “Bud”, era un hombre con una discapacidad que tan solo tenía $2,4 dólares en su cuenta bancaria, dinero que junto con lo que le dieron por haber empeñado un anillo por $40, lo usó para comprar varios billetes de lotería estatal en 1988.

Su casera y pareja ocasional, Ann Karpik, también le ayudó a adquirir otros 20, reuniendo un total de 60, y uno de ellos resultó ser el ganador de un premio de $16 millones de dólares.

Tras recibir la buena noticia, William decidió cobrar su premio en anualidades, recibiendo pagos de $498,000.

Un año trágico tras ganar la lotería

A partir de ese momento, la vida de “Bud” no sería igual.

Lo primero que ocurrió es que a las pocas semanas de haber recibido su primer pago anual, ya había gastado cerca de $300,000. Justamente hizo lo que generalmente hacen los ganadores de un millonario premio de lotería: derrocharlo al comprar un avión bimotor, pese a no tener licencia de piloto, así como en inversiones en los negocios de sus hermanos, incluido un restaurante y una flota de estacionamientos.

En tan solo 3 meses, ya cargaba con una deuda de $500,000.

Sus problemas empeoraron cuando uno de sus hermanos contrató a un asesino a sueldo para que acabara con su vida y la de su pareja.

Los problemas continuaron cuando en 1989, el hombre se separó de Ann y ella lo demandó porque quería la mitad del premio de lotería que había ganado, ya que él le prometió hacerlo, pues ayudó a comprar tickets para conseguir la hazaña.

3 años duró su disputa legal y finalmente, las autoridades determinaron que William debía darle un tercio de su premio a su exmujer, pero él se negó a hacerlo. Entonces, un juez ordenó que sus pagos de la lotería se congelaran hasta que no se resolviera dicha disputa.

Sumamente golpeado, William había adquirido una mansión de casi $400,000 con su premio y para salir de sus problemas financieros, comenzó a subastar algunas de sus pertenencias, asegurando en ese momento que era mucho más feliz antes de que ganara la lotería. Finalmente, terminó vendiendo su propiedad por unos $65,000 en 1996 y subastó sus 17 pagos de lotería que le restaban.

“Una vez que ya no sea un ganador de la lotería, la gente me dejará en paz. Eso es todo lo que quiero. Solo tranquilidad”, le dijo a The Guardian en ese momento.

En 1998, el hombre fue arrestado por negarse a entregarse ante las autoridades, luego de haber sido acusado de cometer un asalto, delito por el que había sido condenado a 6 años en prisión. Luego de cumplir con su condena, William sobrevivía únicamente de la pensión por discapacidad de $450 que recibía cada mes.

Finalmente, en 2006, William murió sin un centavo a la edad de 66 años a causa de una insuficiencia respiratoria.

Sigue leyendo:

* Empleados de tienda de Massachusetts han sido acusados de robar billete de lotería de un cliente para cobrar el premio de $3 millones

* Abogado experto en lotería revela los grandes errores que los ganadores cometen con su familia y que podrían dejarlos en la ruina

* Cliente de tienda rechazó ticket de lotería; el dueño se lo quedó y ganó el premio mayor