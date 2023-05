Chiquis Rivera presume su rostro sin una gota de maquillaje

Chiquis Rivera en ocasiones ha sido criticada por el uso de filtros en las fotos que suele presumir en sus redes sociales y por el maquillaje que siempre enaltece su belleza natural. Con tan solo una foto la cantante de música mexicana ha dejado a más de uno sorprendido a presumir su cutis sin filtros y maquillaje: todo al natural.

A través de sus historias de Instagram fue que la hija de la fallecida Jenni Rivera mostró su cara al natural. Debido al rubor de sus mejillas podemos presumir que estaba haciendo ejercicio previo al instante en el que capturó esta gráfica que presumió ante sus millones de seguidores.

Hace tan solo pocos días Chiquis Rivera lanzó al mercado su marca de fajas, de la cual ella misma ha sido modelo para mostrarlas en las redes sociales. Sorprendió a todos con su figura escultural al momento de posar para esas imágenes de promoción del producto.

Sus curvas quedaron al descubierto por las ajustadas fajas, pero muchos de los mensajes fueron críticas hacia su cuerpo.

Chiquis Rivera es una mujer que busca enfocarse en lo positivo, dejando atrás aquello que no aporta. Así lo reflejó hace algunas semanas previo a los Latin AMAs 2023, que se llevaron a cabo en Las Vegas.

A la ‘abeja reina’ le preguntaron 3 tips que puede darle a las mujeres para que se empoderen tal como ella siempre se muestra.

“Si me preguntaran en este momento tres frases para empoderar a estas reinas, estas abejas reinas serían ‘si por pende… me caigo, por chingona me levanto. Si me dicen que me cierran una puerta en la cara, me meto por la ventana. Y una de Karol G que me encanta ahorita muchísimo: más buena, más dura, más level… Triple M’”, dijo la intérprete, dejando un guiño a Shakira y Karol G con su tema “TQG”.

