La esposa de un exmanager de Luis Miguel asegura que es un padre atento con sus hijos

En los últimos días, en los espacios dedicados al entretenimiento latino, han surgido varias declaraciones que dejan mal parado al cantante Luis Miguel con respecto a la relación paternal que sostiene con sus dos hijos procreados con Araceli Arámbula.

De hecho, se le ha llegado tachar por su presunto incumplimiento de pensión alimenticia y debido a la distancia que a marcado con sus vástagos de quienes se habría perdido el privilegio de ver crecer.

Sin embargo, durante una entrevista concedida al programa de televisión “De Primera Mano”, Lucía Miranda, viuda de Hugo López, uno de los exmanagers que lograron convertir al hijo de Luisito Rey en un ídolo musical, hecho abajo lo que parece ser una campaña que busca desprestigiar al “Sol de México” previo a su regreso a los escenarios.

Desde su natal argentina, la mujer sostiene que el intérprete mexicano siempre está pendiente de sus hijos y a menudo se reúne con ellos.

“Es un tema delicado, no soy la persona, a lo mejor, para hablar. Sé que él los ve, de vez en cuando, no puedo decir mucho. A veces la gente habla un poquito mal de él por su forma de ser, porque, aunque no parezca, es bastante introvertido“, indicó.

Miranda también calificó al cantante nacido en San Juan de Puerto Rico, como un ser bastante sensible al que le ha costado mucho trabajo sobreponerse a la desaparición de su madre.

“Nunca quiso hablar de la familia, de todo lo que vivió, pero puedo decirles a ustedes que sé todo lo que ha sufrido, cómo buscó a su mamá y lo que ha hecho durante muchos años”, subrayó.

‘Sé que #LuisMiguel ve a sus hijos de vez en cuando’ EN VIVO Viuda de exmánager de #LuisMiguel, #LucíaMiranda asegura que el cantante mantiene contacto con sus hijos #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/68PSDGF5ob — De Primera Mano (@deprimeramano) May 23, 2023

Lo cierto es que, a sus 53 años y con 60 presentaciones en puerta, Luis Miguel Gallego Basteri está tratando de relanzar su carrera artística con el objetivo de hacerle frente a varias deudas que lo pusieron en riesgo frente a sus acreedores.

Y en plano personal, después de estar ligado con varias mujeres bellas como Stephanie Salas, Mariah Carey, Daisy Fuentes y la propia Aracely Arámbula, pareciera haber encontrado en Paloma Cuevas una pareja con quien estabilizarse, pues, aunque es padre de tres hijos, no se ha casado todavía.

