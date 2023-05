Ángela Aguilar llevará toda su mexicanidad a Nueva York en honor a su familia y a su equipo

La hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, ha asegurado que siempre estará abierta a hacer colaboraciones. No en vano tiene varias ya muy exitosas junto a Yuridia, Fito Páez, Carin León y viene una con Steve Aoki. Aún aseguró en una entrevista exclusiva para El Diario de NY que ella lo que canta es mariachi, mexicano y así será justo ahora que emprende su cuarta gira en solitario por los Estados Unidos.

Por supuesto, una de sus pareadas claves será “La Gran Manzana”, a donde aseguró llevará toda su mexicanidad al Beacon Theatre el próximo domingo 4 de junio con su “Piensa en Mí Tour 2023“. Pero de manera muy divertida, la hija de Pepe Aguilar confesó que a Nueva York siempre llega unos días antes. La moda es otra de las grandes pasiones de Ángela y eso no hay ni qué explicarlo. Se ve a leguas.

Así que Ángela Aguilar dedica unas horas previas a sus presentaciones a pasear por las casas de diseño que más le gustan. Esto no la deja exenta de todo lo que supone una gira como “Mi Piensa en Mí Tour 2023“. Esta vez ha cuidado mucho más los detalles. Habló de su equipo y de lo clave que ha sido el mismo en esta tanda de conciertos.

De una manera muy honesta, confesó que, aunque Pepe Aguilar siempre tiene las mejores decisiones para una gira de esta envergadura, tiene la delicadeza de consultarle casi todo. La cantante de regional mexicano dice que casi siempre ella le aprueba todo a su papá. Esto rompe con la idea preconcebida por algunos de que su padre es el hombre duro que decide por la cantante.

Ángela Aguilar lleva un show innovador a NY

De lo que veremos dijo que es innovador en su carrera: “Este show en Nueva York que es este 4 es el segundo show de la gira, entonces le voy a traer muchas ganas de estar ahí, cantando. Va a estar mi familia apoyándome como siempre. Este show sí es algo nuevo. La verdad no me he tenido que preparar tanto como para esta gira. Desde tener que ir al gimnasio enfocándome en la dieta. Enfocándome en cómo cantar mejor…” View this post on Instagram A post shared by Live Nation Concerts (@livenation)

Habló de sorpresas, de cómo esta vez preparó varios medley y de los ensayos: “Estoy haciendo varios homenajes. Son versiones de canciones que nunca han escuchado antes… Estoy cantando un poco de todo…”, dijo la estrella mexicana.

Ángela le dedica el tour a su equipo

Aguilar es muy meticulosa y organizada con todo lo que tiene que ver con estos conciertos. Su equipo le ha seguido el trote aportando un nivel profesional de primera calidad.

Por eso, las palabras de agradecimiento de no cesaron durante la entrevista: “Esta gira se trata de mis papás, de mi equipo de la gente que hay detrás de mí, de mis amigos de Live Nation que aportaron otra vez por mí… Y más con la cantidad de giras que hay en la industria de este año…”.

No es un secreto que muchos han criticado a Ángela Aguilar por un tener un “ego agrandado”, pero demostró todo lo contrario: “Cada vez me doy cuenta de lo menos importante que soy y cada vez me doy cuenta de que se trata de todo el entorno más allá de una persona… A través de mí hay historia, tradiciones, canciones, personas, cariño, respeto y esto va mucho más allá que yo… Esta gira detrás de ella es agradeciendo, bondad y cariño…”

Fechas y ciudades del “Piensa en Mí Tour 2023” de Ángela Aguilar

La gira de la intérprete de “Ahí Dónde Me Ven”, “Paloma Negra” y “Se Disfrazó” arranca el 2 de junio en Chicago y 24 de junio en Arizona. Los tickets, así como información del tour y de los paquetes especiales y más sorpresas que tiene, se pueden ver el web site de la productora Live Nation.

Vie Junio 02-Chicago, IL-Auditorium Theatre – Chicago

Dom Junio 04-New York, NY-Beacon Theatre

Vie Jun 09-Wheatland, CA-Hard Rock Live

Sab Junio 10-Las Vegas, NV-Pearl Theater at Palms Casino Resort

Vie Junio 16-Irving, TX-The Pavilion at Toyota Music Factory

Sab Junio 17-Houston, TX-713 Music Hall

Vie Junio 23-Inglewood, CA-YouTube Theater

Sab Junio 24-Phoenix, AZ-Arizona Financial Theatre

