Salud mental de estadounidenses empeora 34% por trabajar largas horas y cargas excesivas de trabajo

La última encuesta sobre la fuerza laboral de The Conference Board, el grupo de expertos que brinda información sobre lo que está por venir, muestra que más de un tercio de los trabajadores en EE.UU. informan que su salud mental ha empeorado, debido a las largas horas y cargas de trabajo excesivas, entre otras razones.

Por ejemplo, la encuesta encontró que casi la mitad de los que informaron una disminución de la salud mental trabajaban más de 50 horas por semana.

La encuesta consultó a más de 1,100 personas, en su mayoría trabajadores de oficina, quienes opinaron sobre su salud mental, niveles de compromiso y seguridad laboral.

“La salud mental se define como un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste conductual, una ausencia relativa de ansiedad y síntomas incapacitantes, y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y el estrés ordinarios de la vida”, dice el reporte.

Datos relevantes de la encuesta:

· El 34% dice que su nivel de salud mental es más bajo que hace seis meses.

· El 37% dice que su sentido de pertenencia es menor.

· A pesar de la disminución del compromiso (el deseo de ir más allá), casi el 70% dice que está trabajando más duro de lo que se espera de ellos.

· El 37% dice que su nivel de compromiso es más bajo que hace seis meses.

· Casi el 70% de los trabajadores que informan una disminución de la salud mental también informan una disminución de los niveles de compromiso.

· El 48% de los trabajadores que informan una disminución de la salud mental trabajan más de 50 horas a la semana.

· El 49% de las mujeres dice que el aumento de la carga de trabajo/horas daña su salud mental, en comparación con el 39 % de los hombres.

· Más de 1 de cada 4 trabajadores (26%) dice que la cultura laboral tóxica está teniendo un impacto en su salud mental.

· El 38% no se siente cómodo hablando con su gerente sobre su salud mental, más del doble del número (18 por ciento) que no se sentía cómodo hace un año.

· El 50% necesitaba tiempo libre para abordar problemas de salud mental, pero no solicitó explícitamente un descanso de salud mental.

· En cambio, los trabajadores tomaron días de salud mental no oficiales (13%), usaron días de enfermedad (19%) o continuaron trabajando (18%).

¿Qué podría ayudar a abordar estos problemas de salud mental?

The Conference Board señala que la flexibilidad y el equilibrio entre el trabajo y la vida son las principales cosas que los trabajadores creen que ayudarían. Más de la mitad dice que sería útil poder tomar días de PTO “sin trabajo” sin sentirse culpable.

“Esta encuesta revela que muchos trabajadores realmente están luchando con su salud mental. Esto podría deberse a una combinación de factores tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, pero el hecho es que puede tener un impacto enorme en el desempeño laboral”, dijo Rebecca Ray, Vicepresidente Ejecutivo, Capital Humano, The Conference Board.

“Los trabajadores necesitan la capacidad de desconectarse y reiniciarse realmente, pero muchas empresas ahora reconocen que esto puede ser un gran desafío cuando sus colegas todavía están trabajando. Algunas empresas han optado por días o semanas ‘sin trabajo’ cuando todos están libres, la desconexión de sus empleados puede significar simplemente asegurarse de que todos tengan una copia de seguridad establecida y establecer políticas estrictas de no contacto para el personal de vacaciones”, agregó Ray.

