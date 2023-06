Clarissa Molina disfruta de la playa en un bikinazo amarillo

Clarissa Molina ha vuelto a presumir su sensual figura en bikini a través de su cuenta de Instagram. La presentadora, modelo y actriz nacida en República Dominicana ha ido a la playa a disfrutar de las olas, la arena y el sol y no ha dejado a sus fanáticos fuera de este lindo viaje.

La conductora de Univision posó desde este paradisíaco lugar con un lindo traje de baño amarillo acompañado de una falda del mismo tono, mientras esta un poco dentro del agua, parada en la arena y disfrutando de un delicioso aperitivo.

Los lentes de sol y una linda sonrisa también la acompañaron en este momento de relajación total en la playa. Esto podría ser en una paradisiaca playa de su país natal, pues Clarisa Molina ha estado en República Dominicana debido a la grabación de su tercera película.

Y es que la joven actriz y conductora ha estado enfocada en este proyecto que la mantiene muy emocionada y de cuál hace poco nos reveló el nombre de su personaje. “Mara” se llama esa mujer a la que Clarissa Molina le dará vida en este largometraje de producción dominicana.

“Primer día de rodaje como Mara. Amo este personaje, amo este guion y los colegas con quienes estaré compartiendo pantalla”, dijo el compartir fotos de lo que fue el primer día de grabación.

Hace algunas semanas Clarissa Molina tuvo una conversación con Mezcal TV acerca de este proyecto que ahora enfrenta y en ese momento no dio demasiados detalles. “Viene un proyecto allá con mi gente dominicana que amo muchísimo. Siempre me encanta ir atrás, otra vez a trabajar allá. No puedo dar muchos detalles, pero tiene que ver con ‘set’, tiene que ver con ‘pantalla grande’”, dijo la actriz.

Sigue leyendo: