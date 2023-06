Top Chef VIP 2: Tony Balardi es el sexto eliminado de la competencia tras un intenso reto

Todas las eliminaciones en Top Chef VIP 2 son duras, pero la salida de Tony Balardi fue muy sentida y según describió Carmen Villalobos fue hasta “agridulce”. La eliminación del famoso comediante, no sólo hizo llorar a sus compañeros. El público televidente del programa también lamenta la salida de uno de los competidores más graciosos y dulces de esta temporada.

En este reto el postre de Tony fue uno de los peores evaluados, la acidez no le ayudó lo más mínimo con la chef Adria y sus compañeros también comentaron que su actitud con este platillo de eliminación no fue la adecuada. Ellos mismos comentaron que hicieron de todo para que él no llegara a esta instancia, pero simplemente no se pudo. ¡Como haya sido, Balardi ya no es parte de Top Chef VIP 2!”.

Eso sí, este reto nos ha hecho ver que rumbo a la final los chefs están cada vez más exigentes y sus críticas están empezando a incomodar a muchos de los participantes…

Toni conversó con Carmen Villalobos horas después de su eliminación. Ésta aprovechó para preguntarle por qué sonrió al escuchar su nombre como sexto eliminado de la competencia. El comediante le dijo que fue porque al saberse fuera de la competencia, se sentía contento porque esto significaba que sus cuatro compañeros podían seguir luchando por llegar a la final.

En esta ronda de eliminación Tony competía contra Arturo Peniche, Juan Pablo Gil, Jose Gumbs y Marisol Terrazas. La cava se abrió al momento de la despedida. Todos recibieron un abrazo y la bendición de Toni. ¡Gracias chef! ¡Gracias chef! ¡Gracias chef! Él sonreía mientras ellos lloraban. El daba las gracias y decía adiós mientras ellos aplaudían en su honor.

El comediante se despidió de un programa, que según él, le dio mucho. Camarógrafos, equipo de audio, cámaras e iluminación. ¡Tony no se olvidó de nadie!

¿Qué más le contó a Carmen?

El comediante habló con Villalobos sobre su paso en Top Chef VIP 2 y cómo después de las primeras dos eliminaciones fue tomando confianza en sí mismo, porque asegura que sabe cocinar, algo, para sabe.

Entre risas, recordó también cómo en los retos grupales sus compañeros le hacían bullying, porque siempre lo ponían sólo a pelar. Esta confesión hizo que Carmen, conductora del show, estallara en carcajadas. Por que en efecto, reviviendo esos momentos de la competencia, a Toni siempre lo pusieron a pelar o hacer limpieza.

Una vez eliminado, el comediante se vio en la libertad de decir quién a su parecer podría ser el ganador de esta nueva temporada. Y ahí dijo claramente que Alana Literas es para él, una de las personalidades que podría ganar esta edición. Ella y Sebas Villalobos.

