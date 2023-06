Clarissa Molina hace gala de sus curvas desde la cama

La joven Clarissa Molina día tras día aparece en sus redes sociales para revolucionarias. Y es que la presentadora y actriz dominicana tiene millones de fanáticos que la admiran por sus talentos y que no dejan escapar su belleza.

En esta oportunidad Clarissa Molina presumió sus curvas en un atuendo deportivo en un tono azul, pero acostada desde una cama. La dominicana primero mostró su cuerpo casi completo y en las últimas imágenes dejó ver más de cerca su rostro antes de reír ampliamente para la cámara y darle a sus seguidores una gran muestra de su sonrisa.

Los emoticones de caras enamoras y fuegos no faltaron, tal como suelen ser habituales en los comentarios de las publicaciones de Instagram de Clarissa Molina.

Hace tan solo unas semanas atrás fue que tras meses de rumores la conductora confirmó el fin de su relación con Vicente Saavedra, con quien se esperaba que contrajera matrimonio tras haberse comprometido el año pasado en una romántica velada en la playa.

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado. Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema”, fue lo que ella dijo en ese momento tras muchas suposiciones de que no estaban juntos, pues nunca más se les vio juntos en las redes sociales.

Poco después Aleyda Ortiz, amiga de Clarissa Molina, confesó cómo se ha sentido la dominicana tras el fin del noviazgo y compromiso.

“Ella está fuerte, está tranquila y eso es lo más importante”, resaltó la presentadora. “El tiempo pasa, el tiempo todo lo cura y que se enfoque en ella, que eso es lo mejor y que nadie se muere de amor”, también fue parte del consejo que Ortiz le dio a su amiga.

