Adamari López planifica su próxima aventura

Adamari López sacó del baúl de los recuerdos imágenes de lo que fue su viaje a Turquía, el cual realizó hace algún tiempo atrás. A presumir su visita a este hermoso país la ex presentadora de ‘Hoy Día’ confiesa que está lista para una nueva aventura.

La mamá de Alaïa se encuentra panificando lo que será su próximo viaje a algún destino internacional que le permita seguir coleccionando lindos momentos.

“¿Recuerdan este viaje? Aprovecho este #TB porque amé esta experiencia y ya estoy planificando la siguiente, para seguir coleccionando momentos. ¿Ustedes aman viajar tanto como yo?”, dijo López al mostrar el reel con las fotografías en Turquía.

Es habitual ver a Adamari López viajando por el mundo. Cada vez que pisa un nuevo destino la boricua no deja de compartir con sus fanáticos lo que vive y disfruta en ese lugar que está descubriendo. Y estamos seguros de que cuando esta nueva planificación se haga realidad no será la excepción.

Adamari López habla de su futuro laboral

Hace algunos meses de manera inesperada se dio la salida de Adamari López de ‘Hoy Día’ y de la cadena Telemundo tras más de 10 años perteneciendo a ese lugar.

Sobre su futuro laboral López conversó días atrás con ‘People en español’: ella está abierta a todas las posibilidades que signifiquen seguir creciendo como profesional.

“En este momento he aprendido a vivir un día a la vez, pero ciertamente me encuentro abierta a las oportunidades que puedan seguir significando un reto y sumen a mi evolución profesional… Todo lo que me pueda mantener cerca del público a quien tanto quiero y agradezco, siempre será bienvenido”, dijo la boricua.

En esta entrevista, más allá de cuestiones de trabajo, destacó aspectos importantes que la ayudan mantenerse saludable: “Siempre he sido muy creyente y tengo una comunicación diaria con Dios, además de que disfruto ir semanalmente a la iglesia. Sigo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y de mantener mi alimentación sana y ejercicios como prioridad en todo lo que hago”, expresó la también actriz.

