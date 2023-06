Checo Pérez se muestra convencido de poder superar a Max Verstappen: “Es posible vencerlo”

La buena racha con la que arrancó el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez la presente temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 parece haber terminado luego de no haber logrado ingresar al podio en las últimas dos carreras del circuito y perdiendo distancia de su compañero de escudería, el piloto neerlandés Max Verstappen.

A pesar de este mal momento que está atravesando el corredor azteca todavía siente que tiene muchas posibilidades de alcanzar un buen resultado al final de la temporada e incluso sueña con poder levantar el título de campeón en una pelea ‘tú a tú’ contra su compañero.

En una reciente entrevista el piloto tapatío recordó el momento en el que intercambió victorias con Verstappen y destacó que es posible poder derrotarlo siempre y cuando mantenga un buen ritmo en cada una de las carreras en las que participe.

“He estado a la par que Max desde el inicio de temporada, de una forma u otra, a veces mejor o peor, pero creo que es como debe ser. Ser compañero de equipo de Max es probablemente lo más difícil, porque es un piloto que no tiene muchos defectos, pero creo que es posible vencerlo”, expresó durante una entrevista para RacingNews365.com.

“La velocidad está ahí, si el accidente de Mónaco no hubiera ocurrido y yo estuviera a medio segundo de su ritmo me preocuparía. Lo positivo es que hemos sido capaces de cambiar las cosas y quiero conseguir más victorias, me he adaptado mucho mejor al coche de este año. Entiendo las debilidades que tuve el año pasado. Eso es lo positivo de la temporada hasta ahora”, agregó Checo Pérez.

Recordemos que Checo Pérez terminó en la posición 16 del Gran Premio de Mónaco (en lo que ha sido su peor participación de la temporada) y posteriormente alcanzó el cuarto lugar en el Gran Premio de España. Actualmente se ubica en la segunda posición de la clasificación general a 53 puntos de distancia de Max Verstappen.

La próxima competencia del Mundial de Fórmula 1 será el Gran Premio de Canadá que se llevará a cabo este domingo 18 de junio en el Circuito Gilles Villeneuve.

Sigue leyendo:

–Max Verstappen sueña con correr para Ferrari tras finalizar su contrato con Red Bull

–‘Checo’ Pérez y Luis Miguel tuvieron un reencuentro especial tras el GP de México

–“Checo” Pérez “decepcionado” del cuarto lugar en el GP de España: “Pagamos el precio de una mala calificación”