Chiquibaby confiesa qué es lo que la ha sacado adelante en los momentos difíciles

Chiquibaby está viviendo un buen momento en su vida. La presentadora de televisión, cuyo nombre real es Stephanie Himonidis, salió de manera inesperada de Telemundo hace algunos meses, pero esto ha sido un motivo que la hecho poder vivir nuevas oportunidades y muchos momentos valiosos en familia.

“Creo que es importante saber que todo lo que sucede en esta vida, los obstáculos, los retos, son un instante, y todo pasa… Cuando menos piensas, ya quedó atrás. He tratado de ser siempre una mujer con una energía muy positiva y con optimismo. Yo me levanto y digo: ‘Para adelante, tú puedes’. Eso me ha sacado de momentos difíciles”, explica sobre eso en una entrevista exclusiva para ‘People en español’.

Ahora en su camino profesional la seguimos viendo en pantalla, pues ha sido invitada a ‘Despierta América’ y ‘Siéntese quien pueda’, donde el público ha seguido disfrutando de su talento y personalidad. Asimismo, con su programa de radio ‘El show de Chiquibaby’ acaba de llegar a Uforia Podcast Network, la aplicación de TelevisaUnivision.

“Estoy muy enfocada en mi show de radio que se acaba de lanzar en Uforia. Mi esposo y yo hemos invertido en estaciones de radio… El día de mañana me gustaría tener mi propio grupo de radio y yo ser la presidenta. ¡Sí se puede, mujeres al poder!”, dice a la famosa revista.

No estar a tiempo completo en la televisión le permite tener mucho más espacio para compartir con su familia. Su esposo y su hija Capri Blu son sus pilares y ahora disfruta mucho más de su compañía.

“Estoy pasando de una etapa tan bonita con ellos… Estoy disfrutando de mi casa, de mi niña, de mi esposo. A veces me encasillaba mucho en un proyecto o en un trabajo, y ahora poder viajar y hacer cosas que me gusten, poder elegir mis proyectos me da mucha tranquilidad y creo que ha sido importante ese equilibrio”, expresa la conductora de televisión.

Sin dudas, Chiquibaby está viviendo un muy buen y lindo momento en su vida y así lo hemos visto también a través de las redes sociales, donde no para de compartir contenido para todos sus fieles seguidores, quienes disfrutan de verla en cada oportunidad.

