Muchos televidentes de ‘La Mesa Caliente’ están felices con la ausencia de Verónica Bastos

La ausencia de Verónica Bastos de ‘La Mesa Caliente’ ha sido motivo de felicidad para muchos de los televidentes de este programa de Telemundo. Desde hace unos días la conductora no ha estado presente en el programa, siendo sustituida por Azucena Cierco y Rashel Díaz.

El motivo de la ausencia lo explicó la misma Verónica Bastos a través de un video que publicó en su perfil de Instagram. La presentadora señala que ha vivido un malestar por varios días.

“Les cuento que desde hace unos días no me he venido sintiendo bien. Yo digo que me ha dado todo junto… Siento todo. El doctor Alonso me dice que se me bajaron las defensas y el cuerpo dijo ‘para’. Y efectivamente es que no he parado desde el año pasado…. Hubo un día que el cuerpo dijo ‘stop’”, expresa Bastos en ese audiovisual, en el que se ve al fondo el mar azul.

Ante esta notoria ausencia, los televidentes han dado sus opiniones. Tal es la situación que muchos de ellos no extrañan a la conductora. Dicen que el programa es mejor sin ella.

“Que diferencia el programa sin Verónica es mucho mejor”, “Deje de ver el programa después de la partida de Ali… Sentí que Verónica se puso más impertinente y escandalosa. Sin ella el programa es más relajado y agradable”, “Que bueno que no está Verónica”, “Verónica es super profesional, lo único malo es que es impulsiva y acelerada”, “Que maravilla que no está más Verónica” y “Es que Verónica quiere sobresalir por encima de todas” son parte de estos comentarios.

Sin embargo, la ausencia de Bastos no podría ser infinita. En el video la conductora repasa que desde el año pasado ha trabajado mucho con ‘La Casa de los Famosos, ‘Hoy Día’ y ‘La Mesa Caliente’, sumado a todas las actividades que debe realizar en su vida personal y algunas otras cosas laborales que seguramente surgen por allí de vez en cuando.

Así que espera pronto estar bien y de regreso. “Yo espero en un par de días más estar bien, sentirme bien, porque hay como mucho cansancio”, dijo también en ese audiovisual.

